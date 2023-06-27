Директор Арктического института Александр Макаров: об урожае арбузов в Антарктике (что? да!) и поиске льда возрастом 2 млн лет

Об экспедициях и встрече с белым медведем

В октябрята меня принимали в Музее Арктики и Антарктики. Наверное, тогда моя судьба и решилась. Я поступил на геофак СПбГУ, откуда и попал на Север. Моему учителю, Дмитрию Юрьевичу Большиянову, нужен был студент на практику в порт Тикси, на море Лаптевых, а в группе были одни девочки. Меня пригласили в экспедицию, и с тех пор север Якутии стал для меня основным местом научной работы.

Там я изучал, как на протяжении последних 10 тысяч лет формировалось устье реки Лены и как менялся уровень моря Лаптевых. Именно по этой теме я написал кандидатскую диссертацию, а потом развил ее в докторскую.

Вообще для меня удивительно, что так все сложилось. В душе я был городским человеком, но когда первый раз попал в экспедицию, сразу понял, что это мое. За 12 лет я объездил всю дельту реки Лены, все ее притоки. Там просто невероятные просторы… Ширина реки — 4 километра, плывешь и в обе стороны берегов не видишь!

Там же довелось повстречаться с белым медведем. Честно говоря, не очень приятное воспоминание. Зверь пришел в лагерь, когда мы спали. От шума все проснулись. Помню, как паника начала разрастаться и захватила весь лагерь. Сложное ощущение. К счастью, все закончилось благополучно. Пришлось, правда, двое суток сидеть, запершись в лагере, пока нас не эвакуировали в другое место, где мы смогли продолжить работу.

На Север тянет и сейчас, это родные для меня места. Но я возглавляю институт, и вся деятельность в основном кабинетная. Я понимаю, что должен хорошо делать свою работу здесь, чтобы там, в экспедиции, ребятам было максимально удобно и безопасно. Хотя экспедиционный опыт очень помогает — дает возможность лучше понять нужды коллег, которые сейчас трудятся на полярных станциях.

Но это еще не все. Я осознал, что мы должны стать максимально открытыми. Ведь климатические процессы, которые изучает ААНИИ, — глобальные и касаются каждого человека на планете. Именно поэтому мы так много работаем со школьниками и студентами. Успешный пример — конкурс 66’33”, который был посвящен нашей работе на архипелаге Шпицберген. Тогда мы предложили молодым людям реализовать свои идеи от создания мультфильма до масштабных научных наблюдений. А в прошлом году на базе нашего института открыли Полярную школу для старшеклассников, мечтающих посвятить свою жизнь исследованиям Арктики и Антарктики.