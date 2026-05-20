Проект капремонта метро «Озерки» одобрили. Станцию могут закрыть на время работ уже в этом году

Главгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта станции метро «Озерки». Положительное решение, принятое в начале мая, опубликовано в реестре на сайте ведомства. Закрытие станции ранее откладывали на год.

Первоначально станцию планировали закрыть на ремонт еще в 2025 году, но весной прошлого года губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о переносе сроков начала работ. В ноябре начальник метрополитена Евгений Козин сообщил, что «Озерки» могут временно закрыть в 2026 году. Тогда, по его словам, специалисты завершали проектирование капитального ремонта вестибюля.

Сейчас в Петербурге на реконструкцию закрыты две станции метро: «Фрунзенская» и «Парк Победы». Первую планируют открыть 1 июня 2027 года, вторую обещали запустить вновь в августе того же года, но сроки окончания работ, скорее всего, сдвинутся.

