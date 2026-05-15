Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Открытие второго вестибюля «Приморской» могут снова перенести

Пять лет назад Смольный планировал запустить еще один выход со станции метро «Приморская» к 2027 году. Однако сейчас, к маю 2026 года, властям удалось подготовить только проект его планировки. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации 14 мая, обратили внимание «Ведомости».

Lisa-Lisa / Shutterstock

Как следует из карт проекта, еще один вестибюль «Приморской» появится у пересечения улиц Беринга и Наличной. Постановление вступит в силу через день после его официального опубликования, проконтролировать его исполнение должен вице-губернатор Николай Линченко.

Еще в 2018 году Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение, по которому второй выход со станции метро «Приморская» должны были разместить на улице Беринга. Предполагалось, что соединить первый и второй вестибюль станции на противоположном берегу Смоленки должен подземный тоннель.

Летом 2022 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал о выборе нового место для вестибюля — им стал участок на улице Беринга, напротив домов 36 и 38. До этого сооружение планировали разместить западнее дома №28 по улице Одоевского. Спустя два года Смольный выдал задание на планировку территории для выхода со станции. Его должны были подготовить к ноябрю 2025 года. Строительство планировали развернуть на площади 1,2 гектара.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: