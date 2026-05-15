Открытие второго вестибюля «Приморской» могут снова перенести

Пять лет назад Смольный планировал запустить еще один выход со станции метро «Приморская» к 2027 году. Однако сейчас, к маю 2026 года, властям удалось подготовить только проект его планировки. Постановление об этом появилось на сайте городской администрации 14 мая, обратили внимание «Ведомости».
Как следует из карт проекта, еще один вестибюль «Приморской» появится у пересечения улиц Беринга и Наличной. Постановление вступит в силу через день после его официального опубликования, проконтролировать его исполнение должен вице-губернатор Николай Линченко.
Еще в 2018 году Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение, по которому второй выход со станции метро «Приморская» должны были разместить на улице Беринга. Предполагалось, что соединить первый и второй вестибюль станции на противоположном берегу Смоленки должен подземный тоннель.
Летом 2022 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал о выборе нового место для вестибюля — им стал участок на улице Беринга, напротив домов 36 и 38. До этого сооружение планировали разместить западнее дома №28 по улице Одоевского. Спустя два года Смольный выдал задание на планировку территории для выхода со станции. Его должны были подготовить к ноябрю 2025 года. Строительство планировали развернуть на площади 1,2 гектара.
