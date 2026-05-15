Открытие второго вестибюля «Приморской» могут снова перенести

Как следует из карт проекта, еще один вестибюль «Приморской» появится у пересечения улиц Беринга и Наличной. Постановление вступит в силу через день после его официального опубликования, проконтролировать его исполнение должен вице-губернатор Николай Линченко.

Еще в 2018 году Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение, по которому второй выход со станции метро «Приморская» должны были разместить на улице Беринга. Предполагалось, что соединить первый и второй вестибюль станции на противоположном берегу Смоленки должен подземный тоннель.

Летом 2022 года Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал о выборе нового место для вестибюля — им стал участок на улице Беринга, напротив домов 36 и 38. До этого сооружение планировали разместить западнее дома №28 по улице Одоевского. Спустя два года Смольный выдал задание на планировку территории для выхода со станции. Его должны были подготовить к ноябрю 2025 года. Строительство планировали развернуть на площади 1,2 гектара.