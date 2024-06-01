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Транспорт

Смольный выдал задание на планировку территории для второго вестибюля «Приморской»

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на подготовку документации по планировке местности. Выполнить работы необходимо к 17 ноября 2025 года.

Фото: КГА
Фото: КГА

Ориентировочная площадь территории, на которой развернется строительство, составляет 1,2 га. Место под строительство было выбрано еще в 2022 году. Новый вестибюль станции метро построят напротив действующего, на противоположном берегу Смоленки. В мае территорию (она состоит из двух участков) рассматривали на рабочей группе по инвентаризации – в контексте того, можно ли там обустроить сквер. Но эту идею отвергли, как раз из-за строительства входа на станцию.

Также до конца этого года Смольный планирует утвердить проект планировки территории под линию метро со станцией «Лиговский проспект 2» возле будущего вокзала ВСМ Москва — Петербург. В городском генплане запуск станции намечен на 2040 год.

Напомним, что с сегодняшнего дня станции «Фрунзенская» и «Удельная» закрылись на ремонт. Реконструкция первой завершится через три года, а второй в мае 2025 года. На время проведения работ в районах станции усилили движение общественного транспорта.

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