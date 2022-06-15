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В Петербурге выбрали новое место для второго выхода со станции метро «Приморская»

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В Петербурге выбрали месторасположение второго вестибюля станции метро «Приморска». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга

Совещание на эту тему проходило 8 июня. Тогда технический совет при КРТИ рассмотрел предпроектную документацию для вестибюля. Всего представили несколько вариантов, однако «самым предпочтительным по всем технико-экономическим показателям был признан вариант «Вестибюль наземный. Участок на улице Беринга, напротив домов 36 и 38».

Чиновники отметили, что выбранная локация имеет значительные преимущества: она расположена вблизи новых жилых кварталов.

Напомним, Смольный заложил строительство второго вестибюля на 2024-2027 годы, однако ранее в проекте значился участок западнее дома №28 по улице Одоевского, пишет «Фонтанка».

А также петербуржцы выбрали расположение будущего вестибюля станции метро «Театральная». Он будет подземным — рассказываем, где именно построят вход на станцию и каким будет ее архитектурное решение.

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