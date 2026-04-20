С катера развод мостов больше не посмотришь — им больше нельзя заходить в центр Невской акватории по ночам. Как так?

Катерам и моторным лодкам закрыли ночной проход мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости. Небольшим судам запрещено выходить в эту часть акватории с 23 часов до 5 утра. Впрочем на этом ограничения не заканчиваются. Откуда взялся запрет? На какие прогулки он не распространяется? Разбираемся подробнее.
Что случилось?
Катера, моторные лодки и гидроциклы больше не смогут ночью проходить мимо главных достопримечательностей Петербурга. Об этом стало широко известно в середине апреля из выступления первого зампреда комтранса Алексея Гончарова.
Запретная зона ограничена Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами. Проще говоря, заказать индивидуальную прогулку на развод мостов больше не получится.
Как подчеркнул в комментарии для Собака.ru Гончаров, ограничение введено приказом Минтранса, то есть на федеральном уровне. «Правительством Санкт-Петербурга дополнительные ограничения и запреты в рассматриваемой части не вводились», — добавил чиновник.
Чего именно коснулся запрет?
Всего, что на бюрократическом языке называется маломерными судами. «Это суда до 20 метров в длину до 12 человек вместимости», — объясняет Собака.ru Павел Панкратов председатель совета Ассоциации владельцев маломерных судов.
Причем вместимость судна считается по так называемому судовому билету, это что-то типа ПТС в мире катеров. Для каждого катера, лодки, речного трамвайчика прописано количество пассажиров, которые там могут технически разместиться. Поэтому просто подсадить 13 пассажира у капитана катера не получится.
Изначально говорилось о том, что запрет коснется только некоммерческих судов, однако с 2025 года фактически не существует разделения на коммерческий и некоммерческий маломерный флот, поэтому делает вывод издание «Деловой Петербург», ограничения коснутся всех маломерных судов (хотя формально для регистрации коммерческих маломерных судов по новым правилам предусмотрен пятилетний переходный период).
Об этом же говорит Собака.ru и Павел Панкратов из Ассоциации маломерных судов. «Все суда обязаны регистрироваться в государственной инспекции и могут заниматься коммерческой деятельностью. Одновременно запреты, которые раньше касались только некоммерческого флота теперь распространяются на всех».
Александр Радько
Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (цитата по телеканалу 78):
«Маломерщики сами виноваты, что обратили на себя внимание своим поведением на воде во время разводки. Акватория Невы не резиновая, нельзя запихать туда столько судов, надо вводить какие-то ограничения».
А что с судами побольше?
Для них никаких ограничений как раз нет — посмотреть разводку мостов с борта большого теплохода по-прежнему возможно. Как и через окно сравнительно небольшого речного трамвайчика, вмещающего, однако, больше 12 человек.
Так, одна из крупнейших судоходных компаний, занимающаяся туристическими прогулками в Петербурге, «Нева-Тревел», запрет для катеров уже поддержала. В компании считают, что это поможет повысить безопасность прогулок.
Впрочем, другой перевозчик, «Астра Марин» в комментарии для «ДП» высказал позицию, что безопасность на воде должна строиться «не на запретах, а на строгом соблюдении установленных правил и законов».
Все это только на одну навигацию?
Нет, как поясняет в комментарии для Собака.ru первый зампред комтранса Алексей Гончаров, «срок действия приказа Минтранса ограничен 1 марта 2032 года». Проще говоря, по этим правилам судовладельцы будут жить в ближайшие шесть навигаций.
«При этом в период применения [приказа Минтранса] в него могут быть внесены изменения в установленном законодательством РФ порядке», — оговаривается чиновник.
Как ранее писало издание «Деловой Петербург» владельцы маломерных судов в Петербурге попросили послаблений для ночных прогулок по Неве. Однако в беседе с Собака.ru Павел Панкратов из Ассоциации маломерных судов пока говорить о каких конкретных предложениях властям пока рано.
«Будем работать над этим, посмотрим, — ответил он на вопрос редакции о дальнейших действиях своих коллег по маломерному флоту. — Рано об этом говорить запрет обусловлен мерами безопасности, посмотрим насколько это будет критично [для судовладельцев]. Посмотрим как будет пройдет этот сезон».
Что ждет нарушителей?
Если коротко — штраф. Нарушение запрета является административным правонарушением.
Кстати, а как все это будет контролироваться?
Пока не совсем ясно. Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Радько ранее сообщал: «как будет осуществляться этот надзор — определяется сейчас».
Алексей Гончаров из Комтранса также заявил, что сейчас его ведомство мониторит обстановку на воде «в целях выработки и принятия решений относительно проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности судоходства, в рамках имеющихся полномочий».
