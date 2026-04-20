С катера развод мостов больше не посмотришь — им больше нельзя заходить в центр Невской акватории по ночам. Как так?

Что случилось?

Катера, моторные лодки и гидроциклы больше не смогут ночью проходить мимо главных достопримечательностей Петербурга. Об этом стало широко известно в середине апреля из выступления первого зампреда комтранса Алексея Гончарова.

Запретная зона ограничена Благовещенским, Биржевым, Сампсониевским и Литейным мостами. Проще говоря, заказать индивидуальную прогулку на развод мостов больше не получится.

Как подчеркнул в комментарии для Собака.ru Гончаров, ограничение введено приказом Минтранса, то есть на федеральном уровне. «Правительством Санкт-Петербурга дополнительные ограничения и запреты в рассматриваемой части не вводились», — добавил чиновник.