Экологичные суда, новые причалы и инклюзия: каким будет сезон летней навигации?

В 2026 году для швартовки маломерных судов будут доступны 21 городской причал и более 140 частных. Новая пристань откроется на набережной реки Мойки — напротив Дворцовой площади. Сейчас три причала уже оборудованы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями. Власти планируют распространить эти требования на все проекты новых пирсов.

На Арсенальной набережной появится хаб для зарядки пассажирских электросудов. Его проект уже готов: там установят современные причалы и зарядную станцию мощностью 450 кВт, которая позволит одновременно заряжать несколько судов.

Также начнут работать теплоходы компании «Газпром СПГ Технологии» экологического класса «Чайка», использующие сжиженный природный газ. Они будут курсировать от набережной Макарова до Лахта-центра через Южную дорогу.

В этом сезоне вступают в силу новые правила движения прогулочных теплоходов под мостами. Теперь им разрешат проходить через разведенные пролеты по специальным разрешениям. В Смольном объясняют, что это сделано для того, чтобы туристы могли получить больше впечатлений от водных прогулок. В этом году суда смогут проходить под Большим Смоленским мостом — он впервые участвует в летней навигации.

В конце марта СМИ сообщали о планируемой реформе водного транспорта в городе. Власти собираются постепенно переводить городской флот на электрические и гибридные двигатели, чтобы снизить уровень шума и загрязнение воды. Кроме того, систему продажи билетов на теплоходы могут сделать единой для всех компаний.