Каким будет новый сезон электросамокатов в Петербурге: аренда по SMS и компенсации до 2 млн рублей

Электросамокаты уже в городе! Неделю назад в Петербурге стартовал новый сезон, который уже обещает быть непохожим на предыдущие. Как воспользоваться электросамокатом без мобильного интернета? Поездки в центре города по-прежнему доступны только транзитом? И как изменились выплаты по страховке? Собака.ru отвечает на эти и другие вопросы о новом сезоне.
Сколько электросамокатов появится на улицах?
Крупнейший парк в этом сезоне у Whoosh: «Петербуржцам будут доступны 17 тысяч электросамокатов, еще восемь тысяч разместят в городах Ленинградской области», — сообщили Собака.ru в пресс-службе компании. У Urent количество устройств осталось на уровне прошлого года — около 12 тысяч, рассказали изданию представители сервиса. Похожую цифру назвали и в «Яндекс Go»: в этом сезоне на улицы выведут 13,5 тысячи электросамокатов.
в Петербурге работают три крупных сервиса по аренде электросамокатов: Urent (МТС), Whoosh и «Яндекс Go». В своей работе они ориентируются на Соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) на территории города, заключенное со Смольным.
Как уточнили Собака.ru в Комтрансе, документ обозначает 36 зон запрета движения (например, Невский проспект, Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость и другие востребованные туристами территории), 175 локаций, где скорость ограничена до 15 км/ч (том числе, возле 13 станций метро), и 7 локаций, где скорость ограничена до 10 км/ч. С полным списком ограничений можно ознакомиться здесь.
Можно ли прокатиться на электросамокате в центре города? А припарковаться?
Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует запрет на парковку, но их можно проезжать транзитом. Сервисы обсуждают с властями возвращение стоянок в центре города, но пока безрезультатно.
Для завершения аренды предусмотрены 40 точек на границах перечисленных районов — они нанесены на эту карту. «В текущем году будет продолжена работа по визуальному оформлению таких парковок для повышения порядка, комфорта и безопасности всех участников дорожного движения», — сообщил Комитет по транспорту в своем сообществе во «ВКонтакте».
Одновременно с этим в Смольном обсуждают полный запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в центре города, заявила зампред профильного ведомства Александра Бахмутская. Ранее с инициативой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство выступил президент России Владимир Путин. Минтранс и МВД рассмотрят ее до 1 июля.
Как арендовать электросамокат при отключении мобильного интернета?
Это можно сделать по SMS: кикшеринговые компании обкатали такой способ еще в прошлом году во время отключений мобильного интернета в Москве.
Электросамокаты Whoosh остаются на связи даже при временной потере сигнала, рассказали Собака.ru в компании. Для начала и завершения поездки достаточно отсканировать QR-код на корпусе — SMS сформируется автоматически, его останется лишь отправить. При этом у пользователя должно быть установлено приложение и быть аккаунт, привязанный к номеру телефона.
В Urent также предусмотрели аренду по SMS. Для этого нужно выбрать в приложении соответствующую опцию и отсканировать QR-код на руле. После откроется сообщение с номером электросамоката, которое и нужно отправить. При таком способе автоматически применяется поминутный тариф. Завершить поездку можно по той же схеме. При этом сам сервис, как часть группы МТС, входит в «белый список» Минцифры и должен оставаться доступным даже при отключении мобильного интернета.
Яндекс Go тоже входит в «белый список» Минцифры и останется доступным при подобных перебоях. «В случае нестабильной сети завершить поездку можно по кнопке на руле электросамоката, разработанной нашей компанией. Зоны, где можно припарковаться, обозначены на карте в приложении», — добавили в пресс-службе.
в этом году новый сезон электросамокатов стартовал в тестовом режиме с 16 марта, а официально — с 26 марта, когда состоялось ежегодное подписание дополнительного соглашения между кикшеринговыми компаниями и Смольным. Помимо правил использования электросамокатов этот документ определяет размер и порядок отчислений в городской бюджет.
По итогам сезона 2024 года сервисы перечислили 37 млн рублей, а по итогам 2025-го перечислят 41 млн рублей. Общая сумма за сезон 2026 года будет рассчитана позже в зависимости от количества размещенных на улицах электросамокатов, уточнили в Комтрансе. Там также добавили, что эти поступления направлены «на развитие транспортной инфраструктуры, а именно — на расширение сети велодорожек».
Как сервисы будут бороться с нарушителями?
В Whoosh в новом сезоне делают ставку не столько на штрафы, сколько на профилактику: вместе с городом, ГАИ и сервисными командами контролируют соблюдение правил, а также объясняют их пользователям. Компания также продолжит проводить школы вождения, лекции в учебных заведениях и размещать социальную рекламу. По ее данным, в прошлом сезоне это помогло снизить число аварий в два раза.
Электросамокаты Urent оснастили крупными боковыми номерами, которые считываются даже в темноте и помогают фиксировать нарушения — например, проезд по пешеходному переходу без спешивания. В городе увеличили число скаутов и ввели круглосуточный мониторинг в 18 загруженных локациях. Кроме того, на улицах продолжат работать консультанты по безопасности (в пик сезона — до 100 человек): они обучат пользователей, зафиксируют нарушения и помогут городским службам. При этом сохранятся санкции для водителей и тестирование знаний ПДД в приложении.
«Яндекс Go» в новом сезоне выводит на улицы устройства последнего поколения с более чем 10 новыми параметрами безопасности: они точнее определяют «медленные» и «запретные» зоны — например, парки и оживленные пространства с большим скоплением людей. Электросамокаты оснастили световыми индикаторами для сигналов при торможении и маневрах, а также фонарем с радиусом до 10 метров для ночных поездок. Еще на них разместили основные правила движения и установили крупные номера с четырех сторон, что упростит фиксацию нарушений. Сервис также продолжит обучать пользователей и инвестировать в безопасность, сообщили Собака.ru в компании.
оставить жалобу на нарушителя можно через сервисы Смольного — например, через бот Комтранса в Telegram (@Samokat_ru_bot ). При обращении необходимо указать название сервиса, номер электросамоката, а также место и время инцидента. При отправке сообщения также рекомендуют приложить фотографию. Жалобы на нарушителей также принимают по телефону горячей линии: +7 (812) 240-92-72.
А что насчет страховки?
Электросамокаты кикшеринговых компаний застрахованы по умолчанию и покрывают различные инциденты на дороге. Есть два вида страховки — базовая и расширенная (вторая обычно оформляется за небольшую доплату). Условия и список страховых случаев у сервисов отличаются, поэтому перед поездкой стоит проверить их в приложении.
В Whoosh, например, компенсируют до 100 тысяч рублей за повреждение гаджетов и другого имущества третьих лиц, до 300 тысяч — за ущерб автомобилям и до 1 миллиона рублей — за травмы, инвалидность или смерть водителя и пешехода.
Urent в новом сезоне добавил в базовую страховку защиту пешеходов при несчастных случаях с участием электросамокатов сервиса. Максимальная сумма выплат — 900 тысяч рублей, сообщили Собака.ru в компании.
У «Яндекс Go» базовая страховка также включена в стоимость поездки, а расширенную можно подключить при выборе тарифа: она покрывает вред здоровью и имуществу пользователя и третьих лиц — например, при столкновениях с пешеходами или автомобилями. Каждая из них действует с момента начала движения и до его завершения. Максимальная сумма выплат — до 2 миллионов рублей.
При этом важно помнить: если водитель нарушает правила сервиса — например, передает электросамокат ребенку или едет в состоянии алкогольного опьянения — такие случаи не признаются страховыми.
