Каким будет новый сезон электросамокатов в Петербурге: аренда по SMS и компенсации до 2 млн рублей

Можно ли прокатиться на электросамокате в центре города? А припарковаться?

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует запрет на парковку, но их можно проезжать транзитом. Сервисы обсуждают с властями возвращение стоянок в центре города, но пока безрезультатно.

Для завершения аренды предусмотрены 40 точек на границах перечисленных районов — они нанесены на эту карту. «В текущем году будет продолжена работа по визуальному оформлению таких парковок для повышения порядка, комфорта и безопасности всех участников дорожного движения», — сообщил Комитет по транспорту в своем сообществе во «ВКонтакте».

Одновременно с этим в Смольном обсуждают полный запрет на движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в центре города, заявила зампред профильного ведомства Александра Бахмутская. Ранее с инициативой внести соответствующие изменения в федеральное законодательство выступил президент России Владимир Путин. Минтранс и МВД рассмотрят ее до 1 июля.