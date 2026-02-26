Кикшеринг-операторы обсуждают с властями города возвращение парковок электросамокатов в центр Петербурга

Как рассказала журналистам руководитель полевых операций «Яндекс Go» Екатерина Зацепилина, «сейчас мобильность в центральных районах не покрывается» возможностями кикшеринга.

«Конечно для нас очень важно развивать эту возможность, чтобы и жителям было комфортно передвигаться пешком и пользователям на самокатах иметь хорошие места парковки [в центре Петербурга]», — сказала она в беседе с журналистами во время презентации новых самокатов от «Яндекс Go», которые с нового сезона появятся на улицах города (новые модели, в частности, будут оборудованы номером, что должно облегчить поиск нарушителей).

При этом Зацепилина не сказала, на каком именно уровне ведутся переговоры и каких результатов удалось достичь. «Пока мы обсуждаем, в стадии обсуждения, нечего рассказать», — ответила она на уточняющие вопросы Собака.ru.