Кикшеринг-операторы обсуждают с властями города возвращение парковок электросамокатов в центр Петербурга

Компании, занимающиеся прокатом самокатов, сейчас ведут переговоры с администрацией Петербурга. В частности они хотят «развивать парковочную инфраструктуру в центре города». Напомним, с лета 2024 года парковка кикшеринга в четырех центральных районах Петербурга запрещена.
Новый самокат Яндекс Go. В новом сезоне все прокатные самокаты компании в Петербурге будут такими.
Как рассказала журналистам руководитель полевых операций «Яндекс Go» Екатерина Зацепилина, «сейчас мобильность в центральных районах не покрывается» возможностями кикшеринга.
«Конечно для нас очень важно развивать эту возможность, чтобы и жителям было комфортно передвигаться пешком и пользователям на самокатах иметь хорошие места парковки [в центре Петербурга]», — сказала она в беседе с журналистами во время презентации новых самокатов от «Яндекс Go», которые с нового сезона появятся на улицах города (новые модели, в частности, будут оборудованы номером, что должно облегчить поиск нарушителей).
При этом Зацепилина не сказала, на каком именно уровне ведутся переговоры и каких результатов удалось достичь. «Пока мы обсуждаем, в стадии обсуждения, нечего рассказать», — ответила она на уточняющие вопросы Собака.ru.
Тем не менее она отметила, что операторы проката выступают за то, чтобы деньги, которые сервисы платят городу в рамках партнерского соглашения, были бы направлены на развитие вело- и самокатной инфраструктуры в четырех центральных районах города. В том числе сервисы готовы предоставить администрации аналитику того, где именно логично размещать парковки и специализированные полосы.
Напомним, с 1 августа 2024 года парковка самокатов в центре Петербурга полностью запрещена. Это вызвало смешанную реакцию экспертов и горожан — одна часть из них считают эту меру успехом в борьбе за безопасность, другая — регрессивной мерой, которая мешает естественной адаптации городского транспорта к существующим условиям.
