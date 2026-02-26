Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Кикшеринг-операторы обсуждают с властями города возвращение парковок электросамокатов в центр Петербурга

Компании, занимающиеся прокатом самокатов, сейчас ведут переговоры с администрацией Петербурга. В частности они хотят «развивать парковочную инфраструктуру в центре города». Напомним, с лета 2024 года парковка кикшеринга в четырех центральных районах Петербурга запрещена. 

Новый самокат Яндекс Go. В новом сезоне все прокатные самокаты компании в Петербурге будут такими.
Константин Крылов (Собака.ru)

Новый самокат Яндекс Go. В новом сезоне все прокатные самокаты компании в Петербурге будут такими.

Как рассказала журналистам руководитель полевых операций «Яндекс Go» Екатерина Зацепилина, «сейчас мобильность в центральных районах не покрывается» возможностями кикшеринга.  

«Конечно для нас очень важно развивать эту возможность, чтобы и жителям было комфортно передвигаться пешком и пользователям на самокатах иметь хорошие места парковки [в центре Петербурга]», — сказала она в беседе с журналистами во время презентации новых самокатов от «Яндекс Go», которые с нового сезона появятся на улицах города (новые модели, в частности, будут оборудованы номером, что должно облегчить поиск нарушителей).

При этом Зацепилина не сказала, на каком именно уровне ведутся переговоры и каких результатов удалось достичь. «Пока мы обсуждаем, в стадии обсуждения, нечего рассказать», — ответила она на уточняющие вопросы Собака.ru.

Константин Крылов (Собака.ru)

Тем не менее она отметила, что операторы проката выступают за то, чтобы деньги, которые сервисы платят городу в рамках партнерского соглашения, были бы направлены на развитие вело- и самокатной инфраструктуры в четырех центральных районах города. В том числе сервисы готовы предоставить администрации аналитику того, где именно логично размещать парковки и специализированные полосы. 

Напомним, с 1 августа 2024 года парковка самокатов в центре Петербурга полностью запрещена. Это вызвало смешанную реакцию экспертов и горожан — одна часть из них считают эту меру успехом в борьбе за безопасность, другая — регрессивной мерой, которая мешает естественной адаптации городского транспорта к существующим условиям.  

6 аргументов «За» и 6 аргументов «Против» электросамокатов в Петербурге. И как о кикшерингах спорят в других городах мира

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: