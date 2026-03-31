Транспортные и культурные проекты Петербурга обсудили в Кремле

На церемонии запуска строительства второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) президент Владимир Путин объявил о начале движения беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток». По его словам, так формируется единый коридор автономных перевозок, который свяжет Петербург и Казань — в дальнейшем его расширят на другие федеральные магистрали.

В 2023 году автономное движение впервые запустили на трассе М-11 «Нева», а в 2025-м его распространили на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД). Сейчас по российским магистралям уже ездит порядка 100 беспилотных грузовиков.

Такая логистика уже показывает практические результаты: в августе 2025 года грузовик Navio впервые прошел маршрут между Петербургом и Казанью за 24 часа, преодолев около 1,6 тысяч км — это значительно быстрее традиционных рейсов. Пока в кабине остаются инженеры для контроля, но проект уже рассматривается как важный шаг к массовому внедрению автономных перевозок.

Губернатор Александр Беглов в свою очередь рассказал о том, что строительство разводного моста ШМСД начнется летом. Сами второй-четвертый этапы ШМСД охватят участок от Витебского проспекта до КАД, включая несколько промежуточных отрезков через Софийскую улицу, Глухоозерское шоссе и Союзный проспект. Общая протяженность шестиполосной трассы составит более 14 км, а ожидаемый трафик превысит 150 тысяч автомобилей в сутки.

Помимо транспортной темы, на встрече обсудили и развитие городской среды. Глава ВТБ Андрей Костин сообщил о планах создания крупного культурного центра на Ново-Адмиралтейском острове. Ранее сообщалось, что здесь планируют построить современный концертный комплекс для музыкального коллектива Теодора Курентзиса musicAeterna. Стоимость проекта оценивают в 1 млрд евро, а завершить его рассчитывают к 2030 году.