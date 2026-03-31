Разводной мост ШМСД начнут строить этим летом

Возводить разводной мост через Неву, который станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), начнут летом 2026 года. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время церемонии начала строительства второго-четвертого этапов магистрали. Старт проекту по видеосвязи дал президент Владимир Путин.

Во время мероприятия губернатор отметил, что поручение по строительству разводного моста будет выполнено: уже летом строители приступят к работе над вторым новым разводным мостом через Неву. Он также напомнил, что в городе уже ведется строительство первого объекта такого типа — Большого Смоленского моста. Работы, по его словам, идут с опережением графика.

Строительство Большого Смоленского моста началось в 2024 году. Он свяжет участок между Володарским мостом и мостом Александра Невского и станет частью маршрута, который соединит южный и северный районы в объезд центра Петербурга. Стоимость работ на октябрь 2025 года составила более 40 млрд рублей. Мост обещают открыть в 2028 году, он станет первой разводной переправой через Неву за последние 40 лет

Строительством очередных этапов ШМСД занимается компания «Широтная магистраль Северной столицы» (ШМСС), которая принадлежит ВТБ и Газпромбанку. Генеральным подрядчиком выступает «БТС-Мост» под руководством Руслана Байсарова.

Изначально предполагалось, что именно «БТС-Мост» займется и наиболее сложным участком проекта — этапом 4.1, включающим строительство разводного моста. Однако в конце 2025 года власти Петербурга сообщили о смене подрядчика: теперь за возведение переправы будет отвечать АО «Дороги и мосты», входящее в холдинг «Нацпроектстрой» и уже работающее над Большим Смоленским мостом.