Урбанистика

Культурный кластер musicAeterna и элитное жилье появятся на Ново-Адмиралтейском острове

В Петербурге выпустили распоряжение о подготовке проекта планировки территории (ППТ). Помимо жилья и центра для коллектива Теодора Курентзиса тут появится поликлиника и детсад, школа и причалы для маломерных судов.

aleksandr4300 / Shutterstock.com

Распоряжение о подготовке ППТ издал комитет по градостроительству. В списке планируемых к размещению объектов: многоэтажная жилая застройка, объекты культурно-досуговой деятельности и делового управления, а также поликлиника и детсад, школа и причалы для маломерных судов.

Документацию будут готовить в два этапа до 26 августа 2026 года. Инициатором подготовки ППТ выступает АО «Эксперт».

Ранее стало известно, что строительство концертного зала для musicAeterna Теодора Курентзиса на Ново-Адмиралтейском острове потребует переноса части производства. Планы по строительству концертной площадки на территории АО «Адмиралтейские верфи» сохраняются. А работы планируют проводить на территории, которая на сегодняшний день практически не используется.

В июне 2024 года стало известно, что в Петербурге построят новый концертный комплекс на «Адмиралтейских верфях». По словам губернатора Александра Беглова, он станет «настоящим подарком Петербургу» и «новым символом города 21 века». По данным «Фонтанки», его строят для musicAeterna Теодора Курентзиса. 

В июне 2025 года говорили, что концертный комплекс обойдется в за 1 млрд евро и построят его к 2030 году. Площадку планирует возводить ВТБ на Ново-Адмиралтейском острове. Сейчас банк решает вопрос с выкупом земли у города и рассматривает проекты, поступившие от итальянских и китайских компаний.

