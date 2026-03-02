В Смольном отложили проектирование трассы М-7

Решение объяснили «необходимостью скорректировать техническое задание и уточнить финансовые параметры».

Это решение комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) принял в связи с обращением АО «ЗСД», говорится в документе на сайте КГА. Когда проектирование возобновится вновь, пока не сообщается. АО «ЗСД» запросили новое задание на подготовку документации в связи с необходимостью уточнения границ и наименований этапов проекта, передают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Летом прошлого года стало известно, что власти отказались менять проект магистрали №7 (М-7). Трасса пройдет от центра Петербурга через Арсенальный мост и Удельный парк, хотя петербуржцы просили изменить проект будущей М-7. Среди аргументов горожане отмечали угрозу паркам, ухудшение экологической обстановки и транспортной ситуации в центре. Комиссия по землепользованию отклонила все предложения.

Ранее мы узнали у активистов, какие аргументы они выдвигают против М-7, и спросили у чиновников и транспортных экспертов, насколько опасения оправданы.

