Падение стоимости квартир до 15%, вырубка парков: почему жители против трассы М7? Что об этом говорят власти и эксперты?

Петербуржцы много лет выступают против строительства магистрали №7 (М-7). Главная причина — трасса проходит через Удельный парк. Официально утвержденной трассировки нет, есть лишь схематичный проект в Генплане. Власти недавно заверили, что при проектировании учтут пожелания горожан и проведут общественные слушания. Редакция Собака.ru спросила у активистов, какие еще аргументы они выдвигают против М-7, и узнала у чиновников и транспортных экспертов, насколько опасения оправданы.
«Большой, непростой, сложный проект, с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», — такие слова произнес губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ-2023 после подписания соглашения с ВТБ о строительстве трассы М-7.
Будущая трасса должна соединить центр города и его северные районы. Как писала «Фонтанка.ру», транспортная артерия пройдет в районе Таврической улицы через будущий Арсенальный мост, далее по Арсенальной улице до Полюстровского проспекта, где произойдет развилка — формально здесь только начнется М-7 как новый объект строительства. Магистраль проложат вдоль железнодорожных путей, через Удельный парк и дальше на север до Выборгского и Суздальского шоссе.
Власти ожидают, что новая скоростная дорога разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, а также Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Градоначальник сравнивал М-7 по значимости с Западным скоростным диаметром (ЗСД).
Пока точной информации о проекте не так много. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в январе 2025-го заявил, что проект планировки будущей трассы начнут разрабатывать до конца года. На этом фоне развернулись протесты против идеи строительства и к лету только усилились. Активисты запустили сайт, посвященный М-7 и утверждают, что собрали более 20 тысяч подписей за отказ от проекта.
Недавно глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт заявил: если трассу М-7 будут возводить, проведут общественные слушания. Пока же разрешение на строительство не выдавалось, а магистраль в Генеральном плане есть лишь схематично. При этом в начале июня Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории под строительство М-7. Инициатором подготовки документации указано АО «ЗСД».
Аргумент №1: «М-7 нанесет непоправимый ущерб Удельному парку и Парку Лесотехнической академии»
Одна из самых обсуждаемых тем — как М-7 повлияет на парки в северной части Петербурга. Магистраль внесли в Генплан города еще в 2005 году, а позднее из рекреационной зоны Удельного парка изъяли 80 гектар. В начале 2010-х жители просили администрацию города отказаться от строительства дороги через парк (тогда издание «Деловой Петербург» писало, что город, вероятно, так и сделает, отдав предпочтение дублеру Полюстровского проспекта).
Однако сегодня горожане опасаются, что несколько зеленых зон в Центральном, Выборгском, Калининском и Приморском районе под угрозой, в их числе — Удельный парк и Парк Лесотехнической академии. В ситуации с последними власти уверяют: может быть проложен тоннель, но активисты не верят в это. «Судя по тому, что происходит на Театральной площади, идея вывести часть шестиполосной трассы в тоннель выглядит как версия для снижения социального напряжения у защитников парка, а в результате нас поставят перед фактом вырубки папка и эстакады», — говорят они.
Опрошенные редакцией противники М-7 уверены: город остановится на возведении эстакады. «Даже в случае строительства эстакады [Удельный парк ждут] нарушения экосистемы. Кроме того, будет затронута экосистема Суздальский озер и Новоорловского заказника. Никакие щиты вдоль трассы не смогут защитить окружающую среду от шума, грязи и выхлопных газов», — считает активистка Анна.
Что говорят власти: в официальных границах Удельного парка строить М-7 не будут, при этом «территория зеленых насаждений» вдоль железной дороги в эти границы не входит. (официальный ответ Смольного от 26 июня 2025 года на обращение инициативной группы есть в распоряжении редакции Собака.ru. — Прим.Ред.).
В официальном ответе власти отмечают: Удельный парк планируют расширить с восточной стороны, но заседание Рабочей группы по корректировке границ парка еще не проводили, заключения нет, инвентаризация не завершена.
Что говорят эксперты: единственный компромисс между текущей трассировкой и сохранением зеленых зон — тоннель, сооружаемый закрытым способом, уверен руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов. «Так, например, провели проспект Маршала Жукова под Серебряным бором или участок Третьего кольца под историческим районом Лефортово в Москве». О туннеле говорит и доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Дарья Щербакова, добавляя, что в подобных ситуациях уместна эстакада со специальными зелеными экранами как на A86 под Парижем.
Транспортный эксперт бюро «ЛабГрад» Илья Резников отмечает, что до появления технических деталей предметно говорить о судьбе парков сложно. «Нам вроде как рисуют гигантский тоннель, — говорит он, — это, с одной стороны нас не очень убеждает, а с другой у нас нет возможности говорить, что да, уничтожат все зеленые зоны». При этом он отмечает, что провести трассу (если ее действительно строить) мимо парка будет «достаточно сложно» и альтернативные маршруты также будут иметь много противников.
Аргумент №2: «Недвижимость упадет в цене, жилые дома снесут»
«У меня дом будет в 500 метрах от будущей трассы, — говорит активистка Елена — это прямо повлияет на цену недвижимости, моя квартира упадет в цене».
Противница М-7 Анна обращает внимание, что по Генплану Петербурга под строительство М-7 уйдет под снос порядка 67 частных домов. «Уверена, эти люди против покидать свои дома, так как большинство прожили там всю свою жизнь. Некоторые здания принадлежат блокадникам. Сомневаюсь, что предоставленная денежная компенсация возместит причиненный ущерб», — заключает она.
Что говорят власти: предложение горожан о других возможных местах строительства дороги «не учитывают результаты анализа эффективности использования территориальных ресурсов Санкт-Петербурга в части функционального освоения территорий» (официальный ответ Смольного от 26 июня 2025 года на обращение инициативной группы есть в распоряжении редакции Собака.ru. — Прим.Ред.).
В АО ЗСД в разговоре с Собака.ru спрогнозировали возможное увеличение стоимости жилья в районах будущей М-7. «[Например], при строительстве ЗСД за счет улучшения транспортной доступности в некоторых районах города стоимость недвижимости выросла», — добавили в компании.
Что говорят эксперты: опасения о снижении стоимости жилья в районах строительства М-7 могут быть оправданы, считает Георгий Фролов. «Горожане получат рядом с домами источник шума и пыли. Некоторые проектные решения могут заметно ухудшить пешеходные связи. Например, из-за строительства развязок на Дунайском проспекте часть жителей Среднерогатской улицы де-факто "переехали" от станции метро "Звездная" на "Московскую". Пешеходный маршрут стал дольше и неудобнее — быстрее теперь добираться на транспорте до "Московской". Не исключено, что с такими же сложностями могут столкнуться и жители домов вблизи М-7. Неудивительно, что в некоторых городах девелоперы или бизнес объединяются и заказывают разработку решений альтернативных таким городским планам», — говорит он.
С ним отчасти согласна Дарья Щербакова. «Данные Urban Land Institute говорят: дома с окнами, [выходящими] на магистраль, теряют в цене до 15%, — продолжает она — Но падение — не приговор. Примеры из Германии доказывают: шумозащита, благоустройство, компенсации за окна — и через 3–5 лет жилье снова в цене», — говорит эксперт.
Аргумент №3:«М-7 не избавит город от пробок»
По мнению противников трассы, она рассчитана на то, чтобы подвозить людей из центра в северную часть города, в Выборг, в аэропорт Левашово. Однако, уверенны собеседники редакции, в районах, где пройдет дорога, заторов меньше не станет, а зеленых зон будет меньше.
«По Генплану Петербурга у М-7 всего три съезда, — возмущается Елена. — Это не удивительно: на "Лесной" уже все застроено, негде делать развязки. В итоге мы получим транзитную трассу на эстакадах».
Что говорят власти: «М-7 станет дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса, позволит вывести значительный поток транспорта с перегруженных улиц», — считают в Смольном.
В разговоре с Собака.ru представители АО «ЗСД» также подчеркнули, что ожидают улучшение транспортной ситуации в шести районах, но каких — не уточнили. «Проект предполагает развитие инфраструктуры, включая создание новых транспортных узлов. Это будет способствовать не только повышению уровня безопасности на дорогах, но и улучшению экологической обстановки в городе за счет снижения выбросов от автомобилей», — добавили в пресс-службе.
Что говорят эксперты: М-7 заложит «новую логистическую ось» в городе, считает Дарья Щербакова из Президентской академии. «Трасса обещает стать спасательной артерией для перегруженного КАД и неповоротливой ЗСД, — продолжает эксперт, — Для Лахты, Каменки, Мурино М-7 — это шанс сократить время на дорогу на 20-30%». От строительства могут выиграть все — как жители домов вдоль трассы, так и весь город. Главное — чтобы эта ось не стала новой пробкой через два года», — уточняет она.
«Даже в режиме непрерывного движения провозная способность этой магистрали будет в разы меньше, чем у трамвайной линии или метро. При том, что расходы со стройкой метро будут сопоставимы, а относительно трамвая — в разы больше», — подчеркивает Георгий Фролов.
Илья Резников из бюро «ЛабГрад» добавляет, что говорить о транспортной доступности конкретный районов в контексте М-7 пока рано, ведь проекта магистрали еще нет. «Для меня все еще остается вопрос: это будет скоростная дорога или проспект, — говорит он. — Проекта [скоростной трассы на эстакадах], наподобие ЗСД, я тут не вижу, но если это реально будет спроектировано таким образом, будет странно. В этом плане вместо скоростных дорог в городе лучше строить метрополитен — он эффективнее».
Аргумент №4: «Город задолжает концессионеру»
Еще одна проблема, которую поднимают активисты, — финансирование проекта. В январе 2025 года в СМИ писали: М-7 может стать платной. Даже если это не так, горожане опасаются, что город все равно будет должен банку ВТБ в рамках концессионного соглашения.
«Финансирование М-7 за счет бюджета не предусмотрено. Это будут заемные средства, которые город с процентами должен выплачивать. По сути наши налоги», — уверена Елена.
Что говорят власти: на строительство М-7 в Петербурге власти планируют потратить 300 млрд рублей. При этом строительство ЗСД обошлось в 212,72 млрд рублей: 108 млрд рублей — средства инвесторов, 50,7 млрд рублей — инвестиционного фонда, 54,1 млрд рублей — средства бюджета Петербурга.
Что говорят эксперты: «300 миллиардов рублей — цена, которая требует не только строительных расчетов, но и общественного обсуждения, — настаивает Дарья Щербакова, — Звучит дорого. Но если верить модели Value of Travel Time, даже 20 минут, сэкономленные ежедневно на 500 тысячах поездок, могут вернуть в экономику до 80 миллиардов в год. Доступность — это не абстрактный плюс: это новые деловые связи, возможности для логистики, распределение рабочих мест. Но важно, чтобы за финансовыми выкладками не потерялась городская ткань — зеленые зоны. Иначе выигрыши в минутах могут обернуться потерями в качестве жизни».
Частное партнерство снижает нагрузку на бюджет, но есть обратная сторона — платный проезд, гарантии прибыли концессионерам, социальная чувствительность проекта, добавляет она. Снизить возможные негативные эффекты можно разными способами, считает эксперт: «От гибкой тарификации (бесплатно для местных и ночью) до моделей, как на A25 в Монреале или I-495 в США. Главное — правильно оценить трафик и настроения. Если трасса нужна городу — значит, и схема финансирования должна быть понятной и социально справедливой».
Илья Резников подчеркивает, что «намного правильнее, когда город может копить, а потом строить то, что ему по силам или то, что можно реализовать с помощью федерального центра. «Вкладывая большое количество бюджетных средств, логично ожидать, что получившаяся инфраструктура будет приносить пользу всем группам горожан. А когда мы строим платную дорогу, эта польза приносится не всем», — добавляет он. С ним согласен Георгий Фролов, допуская, что одним из факторов такого выбора становится отсутствие подрядчиков, готовых строить метро или трамвай в масштабах таких сумм.
Текст: Константин Крылов, Мария Агафонова
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