Падение стоимости квартир до 15%, вырубка парков: почему жители против трассы М7? Что об этом говорят власти и эксперты?

«Большой, непростой, сложный проект, с мостовым переходом через Неву, но я уверен, что мы справимся», — такие слова произнес губернатор Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ-2023 после подписания соглашения с ВТБ о строительстве трассы М-7.

Будущая трасса должна соединить центр города и его северные районы. Как писала «Фонтанка.ру», транспортная артерия пройдет в районе Таврической улицы через будущий Арсенальный мост, далее по Арсенальной улице до Полюстровского проспекта, где произойдет развилка — формально здесь только начнется М-7 как новый объект строительства. Магистраль проложат вдоль железнодорожных путей, через Удельный парк и дальше на север до Выборгского и Суздальского шоссе.

Власти ожидают, что новая скоростная дорога разгрузит Выборгское шоссе, проспект Энгельса, а также Шафировский, Пискаревский и Большой Сампсониевский проспекты. Градоначальник сравнивал М-7 по значимости с Западным скоростным диаметром (ЗСД).

Пока точной информации о проекте не так много. Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко в январе 2025-го заявил, что проект планировки будущей трассы начнут разрабатывать до конца года. На этом фоне развернулись протесты против идеи строительства и к лету только усилились. Активисты запустили сайт, посвященный М-7 и утверждают, что собрали более 20 тысяч подписей за отказ от проекта.

Недавно глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт заявил: если трассу М-7 будут возводить, проведут общественные слушания. Пока же разрешение на строительство не выдавалось, а магистраль в Генеральном плане есть лишь схематично. При этом в начале июня Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга распорядился подготовить проекты планировки и межевания территории под строительство М-7. Инициатором подготовки документации указано АО «ЗСД».