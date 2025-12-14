В Петербурге рассматривают отказ от станции «Брестская» в пользу строительства «Красносельской»

8 декабря во время прямой линии губернатор Александр Беглов заявил, что строительство продолжения шестой линии метро от «Юго-Западной» в сторону «Сосновой Поляны» планируют начать в 2028 году, предусмотрев на участке станции «Брестская», «Улица Доблести» и «Петергофское шоссе».

Сейчас в профильных структурах города обсуждают иную схему прокладки линии: в этом варианте станцию «Брестская» исключают, а первой после «Юго-Западной» становится «Улица Доблести». Далее ветка уходит на юг, а «Петергофское шоссе» предлагается разместить в районе пересечения одноименного шоссе с улицей Доблести, с выходами на оба берега Дудергофского канала, сообщает «Фонтанка».

Далее линия поворачивает на запад: на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Пограничника Гарькавого предлагается разместить станцию «Красносельская». Затем трасса проходит вдоль проспекта Ветеранов к станции «Солнечный город», запроектированной в районе одноименного жилого комплекса, и продолжается в сторону Стрельны.

Участок от «Петергофского шоссе» до «Сосновой Поляны» в альтернативной схеме также сохраняется — он проходит по створу улицы Партизана Германа и выходит к железнодорожной станции, где планируется создание транспортно-пересадочного узла.

При этом в действующем генплане зафиксирован иной вариант трассировки: с включением станции «Брестская» и размещением «Петергофского шоссе» на пересечении с улицей Адмирала Трибуца. На схеме этот маршрут обозначен красным цветом, тогда как альтернативные решения выделены коричневым и фиолетовым.

