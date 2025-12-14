Санкт-Петербург первым в стране внедрит оплату парковки цифровым рублем

Как сообщил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев в эфире радио Sputnik Санкт-Петербург, новый способ расчета планируют внедрить в 2026 году. Тогда водители смогут оплачивать стоянку в зонах платной парковки с использованием цифрового рубля, что сделает Северную столицу пилотной площадкой для такого формата оплаты.

«Мы планируем ввести новый способ оплаты — цифровой рубль. <…> Он будет работать с помощью нашего приложения как еще один из способов оплаты. То есть можно будет оплатить с карты, с парковочного счета, через СБП или цифровым рублем, привязанным к приложению», — рассказал Курдяев.

Он отметил, что сейчас свыше 95% парковочных сессий в Петербурге оплачиваются через мобильное приложение. Кроме того, руководитель ГЦУП подчеркнул, что до конца следующего года расширение зон платной парковки в городе не запланировано. «На данный момент мы даже не задумываемся о проектировании этих зон», — заявил Михаил Курдяев.

Кроме того, власти не исключают корректировку тарифов на парковку, однако к этому вопросу планируют вернуться не раньше конца следующего года. Глава ГЦУП напомнил, что в городе действует дифференцированный тариф, при котором стоимость фиксируется для каждой улицы в зависимости от расчетной загрузки и не меняется в течение дня. С момента введения таких тарифов количество парковок и нарушений в центре сократилось, при этом доходы бюджета выросли.

Дифференцированные тарифы начали действовать в Петербурге с 15 октября. Тогда же были обновлены цены на абонементы и разрешения для жителей. Функционал мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга» расширили — пользователи могут видеть более доступные по цене улицы и оценивать загруженность парковочных зон.

Напомним, закон о поэтапном внедрении цифрового рубля был подписан президентом в июле. Массовое использование новой формы валюты в стране начнется с 1 сентября 2026 года: сначала для крупнейших банков и компаний с годовой выручкой свыше 120 млн рублей, затем — для бизнеса с оборотом от 30 млн рублей, а с 2028 года требование распространится на остальных участников рынка.