Зимние круизы с ресторанами появятся в Петербурге

Точка сбора и прибытия теплохода будет от городского причала на Мытнинской набережной, 3, недалеко от Петропавловской крепости. В команде «Астра Марин» рассказали, что навигация будет длиться до зимних каникул. После этого теплоход переведут на Среднюю Невку.

Теплоход-ресторан будет ходить по четыре раза в день. Днем поездка будет занимать чуть больше часа по маршруту по Неве до Литейного моста, а затем по Малой Неве до выхода в Финский залив. Вечерний маршрут будет занимать 1 час 45 минут и пройдет до Большеохтинского моста.