Зимние круизы с ресторанами появятся в Петербурге

По Неве начнет курсировать теплоход ледового класса «Шустрый бобер» с видами на «Лахта-Центр». Первый рейс пройдет 19 декабря. Судно сможет ходить по реке в любую погоду, пока на Неве полностью не встанет лед.

vadim getmanskii / Shutterstock.com

Точка сбора и прибытия теплохода будет от городского причала на Мытнинской набережной, 3, недалеко от Петропавловской крепости. В команде «Астра Марин» рассказали, что навигация будет длиться до зимних каникул. После этого теплоход переведут на Среднюю Невку.

Теплоход-ресторан будет ходить по четыре раза в день. Днем поездка будет занимать чуть больше часа по маршруту по Неве до Литейного моста, а затем по Малой Неве до выхода в Финский залив. Вечерний маршрут будет занимать 1 час 45 минут и пройдет до Большеохтинского моста.

