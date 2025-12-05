Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Перед строительством станции метро «Лиговский проспект-2» начнут раскопки

Для проведения археологических работ в рамках строительства Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро от станции «Каретная» до станции «Суворовская» заключили договор. Заказчиком выступил «Метропроект».

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Речь может идти о первом пусковом участке для вестибюля станции метро «Лиговский проспект-2», пишет «Фонтанка» со ссылкой на данные госзакупок. Сумма контракта — 422,5 тысяч рублей. Выполнить работы необходимо к апрелю 2026 года. По итогу должен быть получен акт государственной историко-культурной экспертизы земельных участков.

Уже ведут проходку от станции «Каретная» до «Лиговского проспекта-2» на будущей «коричневой» ветке метро. Второй выход со станции «Лиговский проспект» должен примыкать к запланированному терминалу ВСМ. Его планируют запустить в 2028 году.

