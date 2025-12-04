Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Новые правила парковки зимой будут действовать на трех адресах в Петербурге

С 5 декабря впервые запустят пилотный проект, который должен повысить эффективность снега зимой. Новые ограничения будут вводить на парковку транспорта в трех районах города только на один день в неделю и только на ночное время.

Vitali Adutskevich / Shutterstock.com

Ограничения затронут три адреса:

  • Адмиралтейский район — Средняя Подъяческая улица;
  • Центральный район — Новгородская улица (на участке от Тульской до Кирочной улицы);
  • Центральный район — Дмитровский переулок.

На этих участках в ночь с 4 на 5 декабря установят соответствующие знаки, обозначающие запрет на остановку (3.27) и время его действия (8.5.7). Ограничения будут вводить только один раз в неделю и исключительно в ночные часы, чтобы минимально влиять на повседневную мобильность автомобилистов.

Эта мера должна позволить службам города работать согласованно и эффективно, обеспечивая своевременное и качественное очищение территорий. Нарушителей правил будут эвакуировать на спецстоянки сотрудниками Комитета по транспорту. По итогам зимней уборки примут решение о распространении этого функционала на другие улицы.

