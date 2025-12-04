Новые правила парковки зимой будут действовать на трех адресах в Петербурге

Ограничения затронут три адреса:

Адмиралтейский район — Средняя Подъяческая улица;

Центральный район — Новгородская улица (на участке от Тульской до Кирочной улицы);

Центральный район — Дмитровский переулок.

На этих участках в ночь с 4 на 5 декабря установят соответствующие знаки, обозначающие запрет на остановку (3.27) и время его действия (8.5.7). Ограничения будут вводить только один раз в неделю и исключительно в ночные часы, чтобы минимально влиять на повседневную мобильность автомобилистов.

Эта мера должна позволить службам города работать согласованно и эффективно, обеспечивая своевременное и качественное очищение территорий. Нарушителей правил будут эвакуировать на спецстоянки сотрудниками Комитета по транспорту. По итогам зимней уборки примут решение о распространении этого функционала на другие улицы.