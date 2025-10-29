Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На 30% уменьшилось использование платной парковки в центре Петербурга

Это произошло после повышения тарифов на парковку. Произошло «некоторое перераспределение между самыми востребованными зонами и менее востребованными».

«Видим сокращение транзакций по Центральному району на 30%. То есть на 30% меньше люди стали парковаться в Центральном районе», — сообщил директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.

Чиновник также отметил, что произошло «некоторое перераспределение между самыми востребованными зонами и менее востребованными», а найти парковочные места «там, где раньше их невозможно было найти, стало легче».

Напомним, новые дифференцированные тарифы на парковку заработали с 15 октября. Стоимость рассчитывают, исходя из загрузки зон. Нововведения коснулись четырех районов — Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского.

