Девять новых станций метро должно появиться к 2030 году

Станции метро «Богатырская», «Каменка» и «Театральная» планируют сдать в 2029 году, а «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную» в 2030 году. На строительство и развитие метро на три года заложено 217 млрд рублей бюджета, из которых 51 млрд направят уже в 2026 году, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании в ЗакСе.

По словам градоначальника, в Петербурге удалось преодолеть кризис в сфере метростроения и возобновить активное строительство новых станций. В этом году отрасли помог запуск горнопроходческих комплексов, изготовленных на Обуховском заводе.

Также в программу по ремонту метро войдут восемь станций: «Площадь Восстания-2», «Гражданский проспект», «Озерки», «Технологический институт-2» и «Обухово». Комплексная реконструкция ждет «Фрунзенскую», «Парк Победы» и «Электросилу». На эти цели и создание Единого диспетчерского центра выделят 11,8 млрд рублей.