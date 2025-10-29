Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Девять новых станций метро должно появиться к 2030 году

А строящиеся «Казаковскую» и «Путиловскую» планируют ввести в эксплуатацию уже к концу 2025 года. Следующей датой, когда запустят новые станции метро, станет 2029 год.

Shutterstock.com

Станции метро «Богатырская», «Каменка» и «Театральная» планируют сдать в 2029 году, а «Броневую», «Заставскую», «Боровую» и «Каретную» в 2030 году. На строительство и развитие метро на три года заложено 217 млрд рублей бюджета, из которых 51 млрд направят уже в 2026 году, сообщил губернатор Александр Беглов на заседании в ЗакСе.

По словам градоначальника, в Петербурге удалось преодолеть кризис в сфере метростроения и возобновить активное строительство новых станций. В этом году отрасли помог запуск горнопроходческих комплексов, изготовленных на Обуховском заводе.

Также в программу по ремонту метро войдут восемь станций: «Площадь Восстания-2», «Гражданский проспект», «Озерки», «Технологический институт-2» и «Обухово». Комплексная реконструкция ждет «Фрунзенскую», «Парк Победы» и «Электросилу». На эти цели и создание Единого диспетчерского центра выделят 11,8 млрд рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: