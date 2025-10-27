Реконструкцию Речного вокзала планируют завершить раньше срока

«Планируем на следующий год начать там проектирование, сначала отремонтируем причальную стенку, а потом — создание полноценного здания вокзала. Эта идея поддержана, и сейчас мы над ней работаем», — рассказал замглавы комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков в ходе выездного заседания комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Закса.

Чиновник также рассказал, что в следующем году организуют два новых городских причала — в Кронштадте и Ломоносове, пишет «Фонтанка». Первый должен создать конкуренцию с коммерческим причалом, что, по задумке, может привести с спаду цен. А второй создают для запуска нового маршрута Ломоносов-Кронштадт-Петербург.

Также Ваньчков отметил, что расширяют арсенал зарядных станций для экологичного транспорта. Станции должны установить на причалах на Арсенальной и Петровской набережных.

В ноябре 2024 года стало известно, что Речной вокзал на проспекте Обуховской обороны реконструируют. Смольный заключил госконтракт на предпроект реконструкции речного вокзала. Об этом сообщил начальник управления водного транспорта Агентства внешнего транспорта Владимир Казанцев.