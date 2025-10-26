На «Чернышевской» спустя год после капремонта начал рушиться потолок

В вестибюле станции метро «Чернышевская» начала осыпаться штукатурка с потолка. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видно поврежденное покрытие, торчащую арматуру и пятна на поверхности.

«Компания «Метрострой северной столицы» устраняет замечания по отделке потолка в вестибюле станции. Планируемое окончание работ — 07.11.2025», — говорится в сообщении пресс-службы петербургского метрополитена.

«Чернышевская» открылась после масштабной реконструкции в июле 2024 года — с задержкой почти на три месяца. Тогда на станции установили четыре новых эскалатора вместо трех, обновили системы водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и освещения.

После открытия объект уже несколько раз попадал в новости: на третий день работы останавливались новые эскалаторы, а в августе 2024 года движение на станции временно ограничивали из-за технического сбоя. Теперь, спустя год после капремонта, на станции вновь устраняют последствия недоработок.