Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Благоустройство территории около станции метро «Путиловская» продолжается

На прилегающей территории ведется укладка плит и оформление газонов.

Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»
Фото: телеграм-канал «Подземник»

19 октября возле будущей станции метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии продолжаются отделочные и благоустроительные работы. Подрядчик укладывает гранитные плиты у входной группы со стороны улицы Васи Алексеева, формируя площадь перед вестибюлем. У проспекта Стачек укладка плит и газонов близится к завершению, а со стороны улицы Маршала Говорова начался новый этап работ, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Внутри станции на площадке шахты № 848 завершено проходение ствола, ведется проходка рудничных дворов — околоствольных помещений для распределения грузов.

Также на станции монтируется панно над эскалаторным порталом, посвященное Путиловскому (Кировскому) заводу. Продолжается установка вентилируемого фасада.

Напомним, власти города планируют открыть станцию к концу 2025 года, отставаний от графика не ожидается.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: