Благоустройство территории около станции метро «Путиловская» продолжается

19 октября возле будущей станции метро «Путиловская» Красносельско-Калининской линии продолжаются отделочные и благоустроительные работы. Подрядчик укладывает гранитные плиты у входной группы со стороны улицы Васи Алексеева, формируя площадь перед вестибюлем. У проспекта Стачек укладка плит и газонов близится к завершению, а со стороны улицы Маршала Говорова начался новый этап работ, сообщает телеграм-канал «Подземник».

Внутри станции на площадке шахты № 848 завершено проходение ствола, ведется проходка рудничных дворов — околоствольных помещений для распределения грузов.

Также на станции монтируется панно над эскалаторным порталом, посвященное Путиловскому (Кировскому) заводу. Продолжается установка вентилируемого фасада.

Напомним, власти города планируют открыть станцию к концу 2025 года, отставаний от графика не ожидается.