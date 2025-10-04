Поезда ВСМ Москва — Петербург будут почти бесшумными в городе

В часы пик поезда будут ходить с интервалом до 10 минут, при этом в каждом направлении запланировано до 40 рейсов в сутки. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Дорога от Москвы до Твери займет 39 минут, до Валдая — 1 час 15 минут, до Великого Новгорода — около 1 часа 40 минут, рассказали в РЖД.

Проект магистрали, впервые представленный в 2021 году, направлен на сокращение времени поездки между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Для его реализации планируется расселение четырёх домов в историческом квартале Фарфоровский пост, что вызывает несогласие части местных жителей. На этой неделе инициативная группа, недовольная условиями расселения и компенсаций, обратилась к президенту.

Напомним, запуск движения намечен на 1 апреля 2028 года. Ранее мы рассказывали, что в маршрут для ВСМ Петербург-Москва войдет 16 станций.