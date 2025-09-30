Утвердили зоны с разными тарифами на парковку в Петербурге

Первое распоряжение касается Центрального района с почти 15 тысячами машиномест. Второе — Петроградского с 10 тысячами мест. Третье — Василеостровского (около 8 тысяч) и четвертое — Адмиралтейского (почти 10 тысяч мест). Как пишет «Фонтанка», участки платной парковки поделили на 4 зоны, в зависимости от того, насколько они загружены в среднем:

«КЗ 1» — уровень загрузки составляет менее чем 50%

«КЗ 2» — уровень загрузки составляет 50% и более, но менее чем 70%

«КЗ 3» — уровень загрузки составляет 70% и более, но менее чем 85%

«КЗ 4» — уровень загрузки составляет 85% и более

Чем выше категория загрузки, тем дороже окажется оставить машину на парковке. Минимальный уровень загрузки («КЗ 1») оценивается в 100 рублей в час, далее — «КЗ 2» и «КЗ 3» — от 200 до 280 в час, и самая дорогая зона — 360 рублей в час.