Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Утвердили зоны с разными тарифами на парковку в Петербурге

В четырех распоряжениях Смольного поделили участки платной парковки на четыре зоны, которые будут рассчитывать по средней загруженности.

Alexander Gafarro / Shutterstock.com

Первое распоряжение касается Центрального района с почти 15 тысячами машиномест. Второе — Петроградского с 10 тысячами мест. Третье — Василеостровского (около 8 тысяч) и четвертое — Адмиралтейского (почти 10 тысяч мест). Как пишет «Фонтанка», участки платной парковки поделили на 4 зоны, в зависимости от того, насколько они загружены в среднем:

  • «КЗ 1» — уровень загрузки составляет менее чем 50%
  • «КЗ 2» — уровень загрузки составляет 50% и более, но менее чем 70%
  • «КЗ 3» — уровень загрузки составляет 70% и более, но менее чем 85%
  • «КЗ 4» — уровень загрузки составляет 85% и более

Чем выше категория загрузки, тем дороже окажется оставить машину на парковке. Минимальный уровень загрузки («КЗ 1») оценивается в 100 рублей в час, далее — «КЗ 2» и «КЗ 3» — от 200 до 280 в час, и самая дорогая зона — 360 рублей в час.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: