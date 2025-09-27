Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Заключительный этап ремонта Дворцового моста стартует на неделю раньше

В Петербурге заключительный этап ремонта начнется на неделю раньше запланированного, сообщили в ГАТИ. В субботу будет ограничено движение транспорта из центра в сторону Васильевского острова.

javarman / Shutterstock.com

«Дорожные специалисты уже уложили 3,9 тысячи квадратных метров нового асфальта из запланированных 5,8 тысячи», — подчеркнули специалисты.

С 27 сентября ограничено движение из центра на Васильевский остров. Транспорт будут пропускать по четырем уже отремонтированным полосам в обоих направлениях, а на двух оставшихся планируется замена асфальта.

Напомним, первый этап ремонта начался 16 сентября: тогда движение было ограничено на участке от Университетской набережной в сторону Дворцовой и Английской набережных.

Ранее мы рассказывали, что в выходные на ряде центральных улиц введут ограничения движения и парковки в связи с проведением фестиваля медиаискусства.

