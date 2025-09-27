В Петербурге за 150 млн рублей внедрят систему оплаты проезда по геолокации

СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявило поиск подрядчика для доработки государственной информационной системы Петербурга «Система электронного контроля оплаты проезда» в 2025–2026 годах. Данные размещены на портале госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 149,6 млн рублей. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит не только модернизировать существующие функции и подсистемы, но и внедрить новые.
Среди нововведений предусмотрена возможность оплаты проезда с использованием геолокации: система автоматически определит маршрут и транспортное средство пассажира, запросит подтверждение, спишет средства с выбранного билета и сформирует отчет об оплате. Для работы этой функции планируется задействовать данные с Bluetooth-устройств, установленных в транспорте.
Мобильное приложение «Подорожник», запущенное в марте, продолжает набирать популярность: в июле число поездок, оплаченных через него, выросло на 76,6 тыс. по сравнению с июнем. Помимо этого, в Петербурге проходят испытания оплаты проезда с помощью системы быстрых платежей и биометрии, сообщает издание «Деловой Петербург».
Ранее мы рассказывали о том, что петербургский метрополитен разрабатывает алгоритм действий при сбоях.
Комментарии (0)