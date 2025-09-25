Зоны платной парковки могут появиться за пределами центральных районов

«Те районы, которые будут требовать такого пристального внимания и таких мер, как введение платной парковки, они, безусловно, будут прорабатываться и прорабатываются уже сейчас», — цитирует директора Городского центра управления парковками Михаила Курдяев Курдяеваа 78.ru.

Новые участки вокруг Финляндского вокзала, Черной речки и за Обводным каналом по Московскому проспекту рассматривают в рамках обновленной схемы организации дорожного движения, в которой есть перспективные участки для введения платной парковки.

Чиновник отметил, что город не планирует вводить плату за въезд в центр города для разгрузки центральных районов и повышения комфорта для жителей и туристов.

Помимо этого, сейчас идет строительство новой стоянки на 500 машиномест у онкологического кластера в поселке Песочный. Ее планируют запустить до конца года.