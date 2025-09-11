Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Еще три вестибюля метро будут реконструировать в 2026 году

Речь идет о «Нарвской», «Электросиле», «Площади Александра Невского — 2».

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Как рассказал депутат Законодательного собрания Денис Четырбок, правительство Петербурга выделит почти 430 млрд рублей на развитие дорог, метро и транспорта в 2026-2028 годах. Из них на транспорт на следующий год выделили 129 млрд рублей.

Часть этих средств направят на продолжение строительства станций метро, Большого Смоленского моста, Южной широтной магистрали, ШМСД. Кроме того, деньги пойдут на проектирование шести трамвайных линий в Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах.

