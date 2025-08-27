Ленобласть начнет изымать участки под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»

«Коллеги из Санкт-Петербурга обеспечивают прохождение экспертизы проекта строительства», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Новую станцию метро в городе Кудрово планируют построить в составе Лахтинско-Правобережной («оранжевой») линии. В августе Дрозденко сообщал, что Ленобласть уже строит наземную инфраструктуру для этой станции. «На финальной стадии готовности спрямление Центральной улицы, которая выйдет прямо на КАД и подключится к будущему транспортно-пересадочному узлу "Кудрово"», — отметил он.

Помимо этого, власти Петербурга и Ленобласти договорились о синхронизации строительства четвертого с пятым и шестым этапами Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — последние два проходят по территории Всеволожского района. Ранее мы обсудили с экспертами, поможет ли ШМСД улучшить транспортную ситуацию в Петербурге.