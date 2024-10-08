В Петербурге строят Широтную магистраль скоростного движения. Разгрузит ли она центр?

О проекте

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная дорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в Кудрово, с перспективой продолжения до Мурманского шоссе и до Всеволожска на территории Ленобласти. Проект магистрали с мостом в створе улиц Фаянсовая и Зольная был придуман еще во времена СССР. Изначально власти хотели построить три меридианные магистрали — Западный, Центральный и Восточный диаметр, а также две широтные магистрали. Позднее в Генеральном плане Петербурга фигурировали только ЗСД и Широтная.

Проект Широтной магистрали активно обсуждают с 2016 года, когда правительство Петербурга утвердило маршрут трассы длиной 22 километра. Строить решили по принципам концессии, то есть с привлечением частных средств, как и ЗСД. Стоимость проекта в 2016 году оценивали в 150 млрд рублей.

Проект разделен на шесть этапов. Первый — участок от развязки ЗСД с Благодатной улицы до развязки с Витебским проспектом. Так называемую Витебскую развязку длинной в 2,6 километров рассчитывают открыть до конца 2024 года. Второй — от Витебского проспекта до Союзного проспекта с разводным мостом через Неву. Третий — от Союзного проспекта до улицы Коммуны. Запуск этих этапов планируют на июль 2029 года. Четвертый — от улицы Коммуны (от границ Петербурга) до КАД — в июле 2031 года. Стоимость строительства второго, третьего и четвертого этапов ШМСД составит 241 млрд рублей.

Пятый этап — участок от КАД до примыкания к трассе Р-21 «Кола», шестой — ответвление от улицы Коммуны до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши». Стоимость пятого и шестого этапов, которые пройдут по Ленобласти, оценивают в 110 млрд, эту сумму предполагается разделить между федеральным центром, региональной администрацией и концессионером.