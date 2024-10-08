В Петербурге строят Широтную магистраль скоростного движения. Разгрузит ли она центр?

Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная автодорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в районе Кудрово. Трасса объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Власти ожидают, что это поможет перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города, разгрузить мост Александра Невского и Володарский. Запускать магистраль планируют поэтапно. Первый участок — так называемую Витебскую развязку — рассчитывают открыть до конца 2024 года. Собака.ru обсудила с экспертами, поможет ли магистраль улучшить транспортную ситуацию в городе.
О проекте
Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) — платная дорога от ЗСД в районе Благодатной улицы на юг до КАД в Кудрово, с перспективой продолжения до Мурманского шоссе и до Всеволожска на территории Ленобласти. Проект магистрали с мостом в створе улиц Фаянсовая и Зольная был придуман еще во времена СССР. Изначально власти хотели построить три меридианные магистрали — Западный, Центральный и Восточный диаметр, а также две широтные магистрали. Позднее в Генеральном плане Петербурга фигурировали только ЗСД и Широтная.
Проект Широтной магистрали активно обсуждают с 2016 года, когда правительство Петербурга утвердило маршрут трассы длиной 22 километра. Строить решили по принципам концессии, то есть с привлечением частных средств, как и ЗСД. Стоимость проекта в 2016 году оценивали в 150 млрд рублей.
Проект разделен на шесть этапов. Первый — участок от развязки ЗСД с Благодатной улицы до развязки с Витебским проспектом. Так называемую Витебскую развязку длинной в 2,6 километров рассчитывают открыть до конца 2024 года. Второй — от Витебского проспекта до Союзного проспекта с разводным мостом через Неву. Третий — от Союзного проспекта до улицы Коммуны. Запуск этих этапов планируют на июль 2029 года. Четвертый — от улицы Коммуны (от границ Петербурга) до КАД — в июле 2031 года. Стоимость строительства второго, третьего и четвертого этапов ШМСД составит 241 млрд рублей.
Пятый этап — участок от КАД до примыкания к трассе Р-21 «Кола», шестой — ответвление от улицы Коммуны до дороги «Санкт-Петербург — Колтуши». Стоимость пятого и шестого этапов, которые пройдут по Ленобласти, оценивают в 110 млрд, эту сумму предполагается разделить между федеральным центром, региональной администрацией и концессионером.
Зачем Широтная магистраль Петербургу?
Широтная магистраль объединит Кировский, Фрунзенский, Московский, Красногвардейский и Невский районы Петербурга. Некоторые эксперты ожидают, что это поможет перераспределить транспортные потоки и разгрузить Александра Невского и Володарский мосты. Автомобилисты смогут объехать центр города значительно быстрее, но преодолев при этом большее расстояние, считает председатель Комитета по транспорту и логистике Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Кривошеев.
«Основная цель Широтной магистрали — обеспечить скоростной выход на внешние направления на восток. Из плюсов можно отметить, что такие дороги удобны и сильно сокращают время в пути. А ШМСД проходит по территориям серого пояса, где очень плохая связность. Платность тоже можно рассматривать как плюс, поскольку это позволяет регулировать загрузку дороги и избежать её перегрузки в пиковые часы. Ну а для концессионера — это, конечно, прибыль», — отмечает транспортный инженер, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов.
Руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения», автор телеграм-канала «Петербуржец без границ» Георгий Фролов среди плюсов выделяет приостановку планов по превращению Обводного канала в бессветофорную магистраль. «В 2010-х эта идея активно прорабатывалась. В "целевой" многополосный и бессветофорный формат уже привели набережную на участке от Днепропетровской улицы до проспекта Обуховской Обороны. Сейчас будто планы [по превращению Обводного канала в бессветофорную магистраль] встали на паузу, так как по соседству начали строить ШМСД. Появление Широтной магистрали среди существующих промзон менее болезненно, чем превращение в хайвей Обводного канала, уже оказавшегося посреди плотной застройки. Хотя по другую сторону ШМСД рядом возводят Большой Смоленский мост, причем в таком же "хайвейном" формате, поэтому нет гарантий, что про Обводный не вспомнят. Тем более что для пробивки его северной набережной до ЗСД уже делают проект планировки территории», — объясняет он.
Избавит ли Широтная магистраль город от пробок?
Единогласно опрошенные редакцией Собака.ru эксперты говорят: Широтная магистраль предназначена сугубо для автомобилей, которых в городе и так избыток. Магистраль будет заводить непрерывный поток машин из области в центр — вместо разгрузки получится ровно обратный эффект, считает транспортный эксперт, урбанист Аркадий Гершман. «Если сама дорога будет работать хорошо, на прилегающих улицах, вероятно, проблемы усугубятся. Это потянет за собой дорогостоящие мероприятия, создающие нагрузку на городской бюджет. А расшивка узких мест просто позволит интенсивности движения расти дальше, нагружая те места, где уже ничего не сделать», — добавляет Дмитрий Баранов.
«Если проект ШМСД построят в изначально запланированном объеме с выводом магистрали на Мурманское шоссе, вблизи шоссе может сформироваться еще один кластер жилой застройки, подобный Кудрово и Новосаратовке. Будучи удаленным от города, он будет еще более проблемным. При этом пробок в Петербурге, конечно, меньше не станет. На место ушедших на ШМСД автомобилей может не сразу, но придут новые, а заторы возникнут и в нехарактерных ранее местах — на подходах к ШМСД, как, например, произошло на подходах к развязке ЗСД на Васильевском острове», — добавляет Георгий Фролов.
ШМСД не улучшит и транспортную ситуацию в Кудрове. «Новая дорога не будет имеет съездов, удобных для жителей поселения. Попасть на ШМСД они смогут либо через КАД, либо через улицы Невского района Петербурга. То есть все узкие места для них останутся узкими. Гораздо более интересно ответвление от ШМСД в сторону Всеволожска, запланированное в Ленобласти. Такая дорога, конечно, сильно улучшит доступность южной части Всеволожска и Колтушей. Но только с точки зрения индивидуального транспорта», — считает Дмитрий Баранов.
Кроме того, Широтная магистраль усложняет потенциальную интеграцию железных дорог в транспортную систему города. «Текущие решения развязки ЗСД-ШМСД практически исключают возможность создания удобной пересадки с железнодорожной станции на станцию метро "Броневая", что исключает и перспективную разгрузку метро "Балтийская"», — объясняет Георгий Фролов.
При этом за деньги на строительство со второго по четвертый этап, 241 млрд рублей можно построить новую линию метро из 7 станций и депо, на оставшиеся — вернуть трамвай на центральные проспекты, считает Аркадий Гершман. С ним отчасти согласен Георгий Фролов: «Даже в оптимизированной версии, где на магистрали будет разводной мост, проект обойдется в сотни миллиардов рублей. Конечно, Петербург заплатит их не разово, а постепенно, так как проект реализуется по государственно-частному партнерству, но из-за этого же переплатит инвесторам. На ту сумму, что город в итоге выложит за ШМСД, можно построить новую диаметральную линию метро, которая бы дала на порядок больший позитивный эффект для мобильности, не создавая сопутствующих проблем — тот дополнительный трафик машин в центр города через Витебскую развязку».
Есть ли более эффективные альтернативы?
Среди более действенных мер опрошенные редакцией Собака.ru эксперты выделяют развитие трамвайной сети, выделенных полос, внутригородских железных дорог.
Георгий Фролов считает: средства, заложенные на ШМСД, можно было направить на строительство шестой линии метро. «Она дала бы больший эффект городу. При этом ту же станцию "Броневая" в отсутствии ШМСД сделать более удобной намного проще. Безусловно, магистраль строят по концессии, но и для финансирования метрополитена можно выбрать более гибкий формат, например, бюджетного кредита», — говорит он.
При текущем положении дел, как минимум можно и нужно учесть развитие пассажирского движения на внутреннем кольце железной дороги, вдоль которой ШМСД пойдет, добавляет Фролов. «Чтобы все создаваемые станции и пересадки можно было реализовать в удобном и понятном формате, а не по остаточному принципу», — заключает он.
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