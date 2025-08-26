СМИ: железнодорожную станцию у «Лахта Центра» могут открыть в конце августа

Железнодорожную платформу напротив небоскреба могут открыть уже в пятницу, 29 августа, пишет «Фонтанка.ру». Будет ли доступен для горожан подземный переход, соединяющий «Лахта Центр» со станцией, пока неизвестно.

Новая Лахта — это остановка на перегоне Новая Деревня — Лахта. Собственного высокого пассажиропотока пока у станции не будет, но потенциальные пользователи есть, отмечает транспортный инженер Иван Вергазов в разговоре с изданием.

«Башня потихоньку заселяется, турпоток тоже какой-никакой есть. Плюс рядом Лахтинский разлив. Перетечет и какая-то часть пассажиров, которые сейчас ездят до платформы Лахта. Со временем поедут строители новых небоскребов и окружающей инфраструктуры», — говорит он.

В июне власти заявили: подземный пешеходный переход у «Лахта Центра» готов на 86%. К первому месяцу лета там построили лестницы, обустроили лифтовые шахты, выполнили облицовку стен и потолков, сделали внутренние инженерные коммуникации.