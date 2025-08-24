Роспотребнадзор усилил контроль за правами пассажиров в Пулково

На данный момент аэропорт функционирует с ограничениями воздушного пространства и временными ограничениями на выполнение взлетов и посадок.

В ведомстве подчеркнули, что контролируют действия авиакомпаний и администрации аэропорта в рамках законодательства РФ о защите прав потребителей.

«На данный момент управление не зафиксировало и не получило жалоб от пассажиров на нарушение их прав, связанное со сложившейся ситуацией. Обстановка в терминале аэропорта Пулково остается спокойной», — подчеркнули в пресс-службе.

Специалисты контролируют работу авиакомпаний и администрации аэропорта на предмет соблюдения требований российского законодательства в области защиты прав потребителей при воздушных перевозках:

Своевременное информирование пассажиров об изменениях расписания.

Организацию необходимого обслуживания (предоставление питания, напитков, размещения в гостинице при длительных задержках) в соответствии с установленными нормами.

Соблюдение порядка выплаты компенсаций или предоставления альтернативных вариантов перевозки при отмене рейсов или существенных задержках.

Гражданам, столкнувшимся с нарушениями, советуют направлять жалобы через электронную форму на сайте Роспотребнадзора либо по почте.

Для удовлетворения возросшего пассажирского спроса РЖД сообщили об увеличении числа мест в поездах «Сапсан» на направлении Санкт-Петербург — Москва. В частности, это касается поезда №783, который отправится из Петербурга 24 августа в 20:50, и поезда №756, следующего из Москвы 25 августа в 06:50.

«Обеспечиваем максимальную интенсивность движения пассажирских поездов между Москвой и Петербургом», — уточнили в пресс-службе.

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов в штатном режиме 24 августа после снятия ограничений, которые несколько раз вводились в выходные из-за атак беспилотников.

Впервые за эти выходные работа аэропорта была приостановлена днем 23 августа во время ликвидации БПЛА в Петербурге и Ленобласти. К вечеру того же дня обслуживание рейсов частично возобновили по согласованию, однако утром 24 августа его вновь приостановили.