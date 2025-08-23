В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:30 мск.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, до 20:55 мск 23 августа задерживаются рейсы в Москву, Баку, Калининград, Сургут и Новосибирск, а также вечерние вылеты в Читу, Саранск и Гянджу (Азербайджан).

«Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 14:08 в своем телеграм-канале.

Напомним, в течение летнего сезона петербургский аэропорт неоднократно испытывал ограничения в работе из-за воздушной опасности. Ранее мы рассказывали, что во время одного из июльских сбоев в Пулково было задержано или отменено более сотни рейсов.