В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В субботу днем, 23 августа, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и отправку рейсов. Об этом в Telegram сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

fifg / Shutterstock.com

«Аэропорт Пулково: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 14:30 мск.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, до 20:55 мск 23 августа задерживаются рейсы в Москву, Баку, Калининград, Сургут и Новосибирск, а также вечерние вылеты в Читу, Саранск и Гянджу (Азербайджан). 

«Скорость мобильного интернета снижена в юго-западных районах региона», — сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в 14:08 в своем телеграм-канале.

Напомним, в течение летнего сезона петербургский аэропорт неоднократно испытывал ограничения в работе из-за воздушной опасности. Ранее мы рассказывали, что во время одного из июльских сбоев в Пулково было задержано или отменено более сотни рейсов.

