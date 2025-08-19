Тарифы на парковку в Петербурге привяжут к загруженности улиц

Смольный выбрал предполагаемый перечень зон платной парковки, где заработают дифференцированные тарифы. Новые правила распространят на Адмиралтейский, Василеостровский, Центральный и Петроградский районы города.
Соответствующие постановления появились на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. В документе указано, что стоимость часа будет зависеть от загрузки стоянки, а рассчитываться итоговая цена будет из коэффициента загрузки — уровня занятости парковочных мест. Он варьируется от КЗ-1 до КЗ-4:
- КЗ-1 — загружены менее 50% мест. Тут цена часа будет составлять половину от базового тарифа.
- КЗ-2 — 50–70%, будет рассчитываться по полному тарифу.
- КЗ-3 — 70-85%, цену будут считать по формуле: тариф, умноженный на 1,5.
- КЗ-4 — более 85%, цену будут считать по формуле: тариф, умноженный на 1,8.
Как пишет «Фонтанка», базовый тариф составит 200 рублей в час (сейчас действует фиксированная стоимость в 100 рублей в час). Пока это предварительные расчеты, и окончательные цены утвердит комитет по тарифам. Комитет по транспорту отвечает за методику расчета загрузки улиц.
В распоряжении также указано, что рассчитывать коэффициента загрузки парковок будут с учетом данных автоматических камер фиксации, а также информации из городской системы «Единое парковочное пространство», показаний счетчиков занятости (если они установлены), а также результатов визуальных замеров.
