Тарифы на парковку в Петербурге привяжут к загруженности улиц

Соответствующие постановления появились на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. В документе указано, что стоимость часа будет зависеть от загрузки стоянки, а рассчитываться итоговая цена будет из коэффициента загрузки — уровня занятости парковочных мест. Он варьируется от КЗ-1 до КЗ-4:

КЗ-1 — загружены менее 50% мест. Тут цена часа будет составлять половину от базового тарифа.

КЗ-2 — 50–70%, будет рассчитываться по полному тарифу.

КЗ-3 — 70-85%, цену будут считать по формуле: тариф, умноженный на 1,5.

КЗ-4 — более 85%, цену будут считать по формуле: тариф, умноженный на 1,8.

Как пишет «Фонтанка», базовый тариф составит 200 рублей в час (сейчас действует фиксированная стоимость в 100 рублей в час). Пока это предварительные расчеты, и окончательные цены утвердит комитет по тарифам. Комитет по транспорту отвечает за методику расчета загрузки улиц.

В распоряжении также указано, что рассчитывать коэффициента загрузки парковок будут с учетом данных автоматических камер фиксации, а также информации из городской системы «Единое парковочное пространство», показаний счетчиков занятости (если они установлены), а также результатов визуальных замеров.