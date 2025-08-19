Кикшеринговые компании вложатся в инфраструктуру для электросамокатов в Петербурге

Как рассказали в пресс-службе комитета по транспорту, подписали дополнительное соглашение о взаимодействии между ведомством и кикшеринговыми компаниями. Согласно соглашению, компании должны будут перечислять взносы в бюджет Петербурга в каждом сезоне проката. Все поступившие деньги направят на развитие транспортной инфраструктуры, а именно — на расширение сети велодорожек. При этом, объем взносов и будущих инвестиций пока не раскрывается.

«Велосипеды наравне с электросамокатами набирают все большую популярность у жителей и гостей Петербурга. Специально оборудованные для их движения дорожки позволят повысить уровень безопасности как пешеходов, так и самих пользователей этого транспорта», — отметил заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков.

Первые взносы компании уже начали перечислять в городской бюджет. Всего в 2025 году на эти цели направят порядка 37 млн рублей. В комитете также отметили, что до 2039 года сеть велодорожек значительно вырастет: планируют создать более 512 км специальных дорожек для движения СИМ. Сейчас протяженность веломаршрутов составляет веломаршрутов 154 км.

В конце июля 2024 года стало известно, что Смольный вместе с сервисами кикшеринга собираются работать над развитием инфраструктуры для самокатов. Комитет по транспорту Петербурга и крупнейшие игроки на рынке аренды самокатов обновили соглашение об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Петербурге. В нем прописаны: запрет на парковку в центре города, совместное развитие транспортной инфраструктуры для самокатов и установка виртуальных парковок.