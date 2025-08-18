Ввести платный въезд в центр Петербурга могут через пять лет

О возможных нововведениях рассказал спикер Законодательного собрания города Александр Бельский в интервью «Деловому Петербургу». Он считает, что Петербург должен войти в федеральный эксперимент по внедрению платного въезда в центр.

«Во-первых, нам проще это сделать. Мы по своей структуре города очень похожи на Стокгольм, в котором это уже реализовано. Они установили считывающие устройства на мостах. Соответственно, мы можем точно так же установить их на мостах Обводного канала, Невы и Невки», — отметил чиновник.

В европейских городах (Стокгольм (Швеция) и Осло (Норвегия)) ввели тарифы по временам суток и типу автотранспорта. Самые большие сборы в час пик и для владельцы бензиновых автомобилей, но при этом есть льготы для местных жителей и электрокаров.

В качестве аргумента Бельский упомянул также запуск платных парковок в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. По данным Смольного, загруженность дорог там снизилась на 6%, хотя кардинально проблему это не решило.