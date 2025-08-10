Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Власти усилят контроль за соблюдением прав пассажиров при задержках рейсов в Пулково

В пресс-службе Ространснадзора заявили о планах усилить надзор за защитой прав пассажиров при задержках и отменах рейсов в аэропорту.

Srg Gushchin / Shutterstock.com

Под контролем окажутся аэропорты Москвы и Нижнего Новгорода. Инспекторы будут следить за взаимодействием администраций аэропортов и авиаперевозчиков с пассажирами, а также проверять наличие питьевой воды и мест для размещения.

«Приоритетное внимание уделяется вопросам своевременного предоставления ваучеров на питание и обеспечению возможности их использования для приобретения напитков и горячего питания в соответствии с номиналом», — уточняется в сообщении.

В случае обнаружения нарушений ведомство незамедлительно принимает меры для защиты прав пассажиров. Граждане, столкнувшиеся с нарушениями, могут обратиться за помощью и консультацией к дежурным инспекторам Ространснадзора в аэропортах.

В течение летнего сезона петербургский аэропорт неоднократно испытывал ограничения в работе из-за воздушной опасности. Ранее мы рассказывали, что во время одного из июльских сбоев в Пулково было задержано или отменено более сотни рейсов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: