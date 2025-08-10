Власти усилят контроль за соблюдением прав пассажиров при задержках рейсов в Пулково

Под контролем окажутся аэропорты Москвы и Нижнего Новгорода. Инспекторы будут следить за взаимодействием администраций аэропортов и авиаперевозчиков с пассажирами, а также проверять наличие питьевой воды и мест для размещения.

«Приоритетное внимание уделяется вопросам своевременного предоставления ваучеров на питание и обеспечению возможности их использования для приобретения напитков и горячего питания в соответствии с номиналом», — уточняется в сообщении.

В случае обнаружения нарушений ведомство незамедлительно принимает меры для защиты прав пассажиров. Граждане, столкнувшиеся с нарушениями, могут обратиться за помощью и консультацией к дежурным инспекторам Ространснадзора в аэропортах.

В течение летнего сезона петербургский аэропорт неоднократно испытывал ограничения в работе из-за воздушной опасности. Ранее мы рассказывали, что во время одного из июльских сбоев в Пулково было задержано или отменено более сотни рейсов.