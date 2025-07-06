За последние сутки в Пулково отменили 87 авиарейсов

В министерстве подвели итоги масштабного сбоя в работе авиации на западе России и представили доклад главе ведомства Роману Старовойту.

Старовойт подчеркнул важность контроля за выполнением федеральных авиационных правил в отношении пассажиров задержанных и отмененных рейсов с учетом продолжительности задержки. Мониторинг ситуации осуществляет Ространснадзор совместно с транспортной прокуратурой.

Задействованы дополнительные сотрудники, пассажирам обеспечены вода, питание, работают комнаты матери и ребенка, предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями и зоны отдыха.

На утро 6 июля все аэропорты постепенно возвращаются к штатному режиму. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний обслуживаются согласно суточному графику.

«В Пулково работает единый оперативный штаб с представителями аэропорта и авиакомпаний для стабилизации расписания», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ассоциация Туроператоров информирует, что авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом полностью приостановлено. Из 52 рейсов, запланированных на вторую половину дня, 30 отменены, 9 задержаны. Как сообщается на официальном сайте компании, национальный перевозчик пообещал организовать перевозку пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург на широкофюзеляжных воздушных судах.

Из-за отмены и задержки рейсов ж/д билеты из Петербурга в Москву полностью раскупили на сайте РЖД, сообщает «Деловой Петербург».

В аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля продолжают действовать временные ограничения на прием и вылет воздушных судов.

Ранее мы рассказывали, что в Пулково массово задерживали рейсы 5 июля.