Для выходов из будущего метро «Театральная» утвердили два места

В документах приложены схемы, в которых видно, что оба варианта выхода из метро: на месте Дома быта на углу Лермонтовского проспекта и Декабристов и АЗС в Театральном сквере, пишет «Фонтанка».

Напомним, владельцы АЗС («Роснефть») и Дома быта выступили против строительства выходов с «Театральной». «Роснефть» ссылались на социальную значимость своей АЗС (заправка остается единственной в районе, на которой, в том числе, заправляются кареты скорой помощи и машины ФСБ). В АО «Услуга» (владельцы Дома быта) отмечали о возможных чрезмерных тратах при выкупе здания, а также об опасности, грозящей историческим зданиям при демонтаже.

В комиссии ответили, что два выбранных места из восьми вариантов признали самыми эффективными и внесены в Генплан. «В документации по планировке территории не рассматривается вариантное проектирование. Генеральным планом Санкт-Петербурга <…> предусмотрено к размещению оба выхода вестибюля станции метро „Театральная“: подземный вестибюль на Театральной площади (на месте АЗС) и наземный вестибюль на Лермонтовском пр., д. 1/44 (на месте Дома быта)», — пишет комиссия. При этом в заключении сказано, что здания (Дом быта и АЗС) подлежат сохранению.

В конце февраля 2025 года для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории. Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Напомним, согласовали два выхода для метро «Театральная» у Мариинского театра. Выхода будет два: на месте дома быта на Лермонтовском проспекте и возле консерватории Римского-Корсакова. Ввести оба объекта планируют в 2026-2028 годах.

Ранее мы писали о том, что в 2030 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.