К 2023 году должны появиться 10 новых станций метро

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на проект обновленной программы по развитию транспортной системы города, что «продолжается строительство Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной, Невско-Василеостровской, Кировско-Выборгской и Фрунзенско-Приморской линий».

Вводить по годам метро должны следующим образом: две новые станции — в 2025 году (вероятнее всего «Путиловская» и «Казаковская», такие даты называли ранее петербургские чиновники). Затем два года без новых станций, и далее с 2028 по 2030 годы откроют одну, три и четыре станции соответственно.

В документе не указано, что именно это будут за станции, но ранее озвучивали такие планы: строительство выхода с «Лиговского проспекта» (и одновременно с «Лиговского проспекта-2»), выход для «Театральной», продление зеленой линии через «Богатырскую» к «Каменке», продление коричневой линии от «Путиловской» через «Броневую», «Заставскую», «Боровую» к «Каретной».

В программе по развитию также указано, что зона пешеходной доступности станций метрополитена покрывает только 37,3% территории плотной застройки

«В часы пик наполнение подвижного состава метрополитена превышает нормативное в 1,3–1,7 раза, 50 процентов вестибюлей станций метрополитена в пиковые периоды работают с перегрузкой. Недостаточная провозная и пропускная возможность метрополитена вынуждает ограничивать вход на станции, что приводит к дополнительным задержкам, достигающим 20 минут», — сказано в сопроводительных документах.

В актуальности состояния метрополитена говорится, что развитие метро не синхронизировано с развитием промышленных зон и жилищным строительством: «Доля территорий в зоне пешеходной доступности станций метрополитена в центре Санкт-Петербурга составляет 58 процентов, в северных районах — 24 процента, в восточных — 23,5 процента, в южных — 12,7 процента. Не обслуживаются метрополитеном Красносельский район Санкт-Петербурга, значительные части Приморского, Красногвардейского, Фрунзенского, Калининского, Выборгского районов Санкт-Петербурга».