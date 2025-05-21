Строительство новых выходов со станции метро «Театральная» у Мариинского театра под угрозой

В «Роснефти» заявили, что закрытие заправки у консерватории Римского-Корсакова для строительства выхода из метро «Театральная» приведет к дефициту топлива для ведомственного транспорта и госучреждений. Кроме того, представители компании отметили, что АЗС является единственной станцией на территории муниципальных округов Адмиралтейский, Сенной, Коломна и на территории Центрального района Петербурга.

Владелец Дома быта (правообладатель — АО «Услуга») привели два аргумента. Первый: для выкупа здания на Лермонтовском проспекте городу потребуется потратить в 1,4 млрд рублей. Второй: помимо «существенного влияния на историческую застройку» снос Дома быта может привести к разрушению как минимум двух объектов культурного наследия.

«Мероприятия по сохранению всех объектов охраняемой среды и защите от возможного негативного воздействия в границах работ потребуют дополнительных денежных средств из бюджета и дополнительного времени для разработки и воплощения в жизнь», — отметил гендиректор ООО «Услуга» Юрий Филатов.

«Считаем, наиболее оптимальный вариант — строительство выхода «Театральная-1» на месте автозаправочной станции в сквере на улице Глинки, как наиболее технически исполнимый, быстро реализуемый, простой и дешевый вариант», — отметил Филатов.

Принимать предложения КГА будут до 23 мая, а общественные слушания завершат 4 июня.

В конце февраля 2025 года для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории. Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Напомним, согласовали два выхода для метро «Театральная» у Мариинского театра. Выхода будет два: на месте дома быта на Лермонтовском проспекте и возле консерватории Римского-Корсакова. Ввести оба объекта планируют в 2026-2028 годах.

Ранее мы писали о том, что в 2030 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.