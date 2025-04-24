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Для станции метро «Театральная» возле Мариинского театра назвали места для расположения выходов

Первый вестибюль появится на месте дома быта на Лермонтовском. Здание построят не выше 21 метра. Второй разместят на АЗС «Роснефти». Это будет классический спуск под землю с навесом.

Savvapanf Photo / Shutterstock.com

Такие данные следуют из проекта планировки, подготовленный для участка метро «Спасская» — «Театральная». В нем указано, что посадочная платформа должен быть высотой не более 21 метра. Среди требований: сделать отделку фасада, выбрать цветовое решение с выделением декоративных деталей, штукатурки, облицовки естественным камнем, кирпичом, плиткой исторического типа, также украсить фасады «композиционными приемами», включающими осевую композицию, сочетанием простых объемов, горизонтальным членением фасада, а также отсутствием на лицевом фасаде выступающих элементов — портиков, внешних тамбуров, лестниц.

Исходя из планировки, пишет «Фонтанка», речь идет о выходе со станции на углу Декабристов и Лермонтовского, где сейчас находится дома быта. Второй объект предлагают разместить в Театральном сквере на месте нынешней заправки и сделать выход высотой не более 3 метров.

Кроме того, прописан перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного влияния. Это комплексное обследование каждого здания и сооружения с разработку нужных мероприятий и «послепостроечным мониторингом технического состояния сооружений».

В конце февраля 2025 года для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории. Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.

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