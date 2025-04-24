Для станции метро «Театральная» возле Мариинского театра назвали места для расположения выходов

Такие данные следуют из проекта планировки, подготовленный для участка метро «Спасская» — «Театральная». В нем указано, что посадочная платформа должен быть высотой не более 21 метра. Среди требований: сделать отделку фасада, выбрать цветовое решение с выделением декоративных деталей, штукатурки, облицовки естественным камнем, кирпичом, плиткой исторического типа, также украсить фасады «композиционными приемами», включающими осевую композицию, сочетанием простых объемов, горизонтальным членением фасада, а также отсутствием на лицевом фасаде выступающих элементов — портиков, внешних тамбуров, лестниц.

Исходя из планировки, пишет «Фонтанка», речь идет о выходе со станции на углу Декабристов и Лермонтовского, где сейчас находится дома быта. Второй объект предлагают разместить в Театральном сквере на месте нынешней заправки и сделать выход высотой не более 3 метров.

Кроме того, прописан перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного влияния. Это комплексное обследование каждого здания и сооружения с разработку нужных мероприятий и «послепостроечным мониторингом технического состояния сооружений».

В конце февраля 2025 года для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории. Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.