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Для строительства ВСМ разрабатывают три варианта обхода исторического Фарфоровского поста

Работой над тремя альтернативными вариантами занимается АО «Ленгипротранс» по заказу РЖД. Предлагают спроектировать тоннель, эстакаду или сместить пути в обход зданий Фарфоровского поста.

Shutterstock.com / Диляра Керимбаева

АО «Ленгипротранс» разрабатывает три альтернативных варианта для размещения железнодорожных путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) вдоль Фарфоровского поста (имеет статус достопримечательного места), рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников Петербурга.

«По имеющейся в КГИОП информации, в настоящее время АО "Ленгипротранс" ведется проработка альтернативных вариантов, а также подготовка материалов по технологии перемещения зданий Фарфоровского поста для представления на очередном заседании рабочей группы», — рассказали в комитете.

Так, в качестве первого варианта предложили спроектировать тоннельное исполнение путей, второй — как эстакадная конструкция над зданиями, а третий — смещение путей в обход зданий Фарфоровского поста.

Все три варианта с увеличенными расчетами стоимости строительства покажут на заседании рабочей группы. Ранее на этом же совете предлагали рассмотреть другие два варианта переноса зданий Фарфоровского поста — по монолитной плите (как это сделали с корпусом Императорского воспитательного дома на Черной речке) и по накаточным путям на подготовленный фундамент. Фарфоровский пост в 2024 году получил статус достопримечательного места. 

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.

В Петербурге впервые передвинули целый исторический дом. Можно ли так спасти другие здания от сноса?

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