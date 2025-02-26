Для строительства ВСМ разрабатывают три варианта обхода исторического Фарфоровского поста

АО «Ленгипротранс» разрабатывает три альтернативных варианта для размещения железнодорожных путей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) вдоль Фарфоровского поста (имеет статус достопримечательного места), рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников Петербурга.

«По имеющейся в КГИОП информации, в настоящее время АО "Ленгипротранс" ведется проработка альтернативных вариантов, а также подготовка материалов по технологии перемещения зданий Фарфоровского поста для представления на очередном заседании рабочей группы», — рассказали в комитете.

Так, в качестве первого варианта предложили спроектировать тоннельное исполнение путей, второй — как эстакадная конструкция над зданиями, а третий — смещение путей в обход зданий Фарфоровского поста.

Все три варианта с увеличенными расчетами стоимости строительства покажут на заседании рабочей группы. Ранее на этом же совете предлагали рассмотреть другие два варианта переноса зданий Фарфоровского поста — по монолитной плите (как это сделали с корпусом Императорского воспитательного дома на Черной речке) и по накаточным путям на подготовленный фундамент. Фарфоровский пост в 2024 году получил статус достопримечательного места.

Комплекс дореволюционных построек Фарфоровского поста состоит из павильона и шести двухэтажных кирпичных корпусов. Жилые постройки, расположенные с западной стороны Октябрьской железной дороги. Одноэтажное кирпичное здание станции расположено с другой стороны путей.