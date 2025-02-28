Для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории

Распоряжение о подготовке проекта планировки для уже запущенного участка оранжевой линии метро от «Спасской» до «Горного института» опубликовали на сайте Смольного. Из него следуют, что под планирование попадает 600-метровый участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Как отмечает «Фонтанка», сюда входят и дом быта на углу Лермонтовского с Декабристов, и Театральный сквер, где находится АЗС «Роснефти». Обе эти точки рассматривали для строительства выходов со станции «Театральная».

Документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.