18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Для выходов из «Театральной» разрабатывают проект планировки территории

Под планировку определили участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Распорядительный документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Urri / Shutterstock.com

Распоряжение о подготовке проекта планировки для уже запущенного участка оранжевой линии метро от «Спасской» до «Горного института» опубликовали на сайте Смольного. Из него следуют, что под планирование попадает 600-метровый участок улицы Декабристов рядом с Мариинским театром. Как отмечает «Фонтанка», сюда входят и дом быта на углу Лермонтовского с Декабристов, и Театральный сквер, где находится АЗС «Роснефти». Обе эти точки рассматривали для строительства выходов со станции «Театральная».

Документ действует до 3 марта 2026 года. Из него следует, что на обозначенной территории обустроят объекты, необходимые для функционирования метрополитена, в том числе вестибюли и наземные шахты.

Напомним, что станцию метро «Театральная» планируют открыть к 2030 году. Ранее стало известно, что на «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.

В Петербурге за пять лет пообещали открыть 11 станций метро. Что смущает экспертов, кроме сроков?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: