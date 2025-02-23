На «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы

Сейчас полностью готовые центральный и боковые залы [на станции метро «Театральная»] пустуют в ожидании пассажиров», — отмечается в публикации канала «СПб Строительный».

Автор подчеркивает, что, несмотря на планы открыть вестибюль к 2029 году, в настоящее время на станции «Театральная» нет никаких работ по строительству наклонного хода.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.