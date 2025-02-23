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Транспорт

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На «Театральной» полностью подготовили центральный и боковые залы

Появились свежие кадры, сделанные на станции метро «Театральная», которая откроется на «Лахтинско-Правобережной» линии подземки после создания наклонного хода и вестибюля.

Сейчас полностью готовые центральный и боковые залы [на станции метро «Театральная»] пустуют в ожидании пассажиров», — отмечается в публикации канала «СПб Строительный».

Автор подчеркивает, что, несмотря на планы открыть вестибюль к 2029 году, в настоящее время на станции «Театральная» нет никаких работ по строительству наклонного хода.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году в Петербурге должны появиться 10 новых станций метро. Такие цифры обозначил Смольный в проекте обновленной программы по развитию транспортной системы города.

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