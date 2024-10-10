Средняя стоимость поездки в такси в сентябре вырос на 11% в Петербурге

Аналитики из «Чек Индекс» сравнивали показатели сентября 2023 и 2024 годов, пишет «КоммерсантЪ». Средний чек от года к году вырос на 11%, количество поездок также выросло, но всего на 4%. С начала года средняя стоимость одной поездки составляла 613% (+10% за год). Количество поездок выросло на 7%.

Высокий спрос объяснили ростом реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности и увеличением туристической и деловой активности в крупных городах.

В Москве также зафиксировали рост. Средний чек составляет 821 рубль (+11). В среднем по России показатель находится в районе 613 рублей (+12%).

Напомним, средний чек поездки на такси к концу лета составлял 613 рублей. Это на 10% больше по сравнению с началом сезона. При этом и количество поездок подросло на 7%.