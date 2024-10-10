18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Средняя стоимость поездки в такси в сентябре вырос на 11% в Петербурге

В среднем тратили 626 рублей на поездку в такси. Количество передвижений в этом же месяце стало больше на 4% по сравнению с 2023 годом.

sergey lavrishchev / Shutterstock.com

Аналитики из «Чек Индекс» сравнивали показатели сентября 2023 и 2024 годов, пишет «КоммерсантЪ». Средний чек от года к году вырос на 11%, количество поездок также выросло, но всего на 4%. С начала года средняя стоимость одной поездки составляла 613% (+10% за год). Количество поездок выросло на 7%.

Высокий спрос объяснили ростом реальных располагаемых доходов и потребительской уверенности и увеличением туристической и деловой активности в крупных городах.

В Москве также зафиксировали рост. Средний чек составляет 821 рубль (+11). В среднем по России показатель находится в районе 613 рублей (+12%).

Напомним, средний чек поездки на такси к концу лета составлял 613 рублей. Это на 10% больше по сравнению с началом сезона. При этом и количество поездок подросло на 7%.

Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: