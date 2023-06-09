Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

Не больше 12 часов за рулем

Одно из главных изменений — с 1 сентября водители смогут находиться за рулем такси не более 12 часов в сутки. Ограничение вводится даже не городским законом, который только ожидает принятия, а постановлением правительства, опубликованным 2 июня. Более того, «нормальная продолжительность рабочего времени» для водителя «должна составлять не более 40 часов в календарную неделю».

Эта норма вызывала вопросы еще до своего принятия. «Работа на один агрегатор такси большого дохода не принесет, — приводила еще в апрельской статье слова одного из водителей «Российская газета». — Как правило, водители лавируют между заказами, "прыгают" от одной компании к другой в течение рабочего дня… Грубо говоря, ничто не мешает таксисту после рабочей смены переключиться за считанные минуты на другого агрегатора и обойти таким образом систему».

Даже после публикации постановления норма продолжает вызывать вопросы, рассказал «Собака.ru» зампред профсоюза «Таксист» Андрей Попков. «Ограничение, с одной стороны, хорошо, с другой — плохо, — полагает он. — До сих пор непонятно, кто будет контролировать этот процесс, кто будет отвечать, какие будут санкции за невыполнение режима труда и отдыха и кто будет в случае чего платить штрафы».

Между тем проблема усталости водителей действительно важна, считают эксперты. Как указывает Сергей Демидов, вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование», для такси несоблюдение водителем графика отдыха является одним из главных факторов, повышающих вероятность попасть в ДТП.

Именно поэтому директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина считает, что ограничение повысит безопасность поездок. «Деятельность по перевозке пассажиров в такси связана с высокими рисками и уровнем ответственности водителя, таксопарка и агрегатора по отношению к клиенту, — настаивает она. — Поэтому ограничение времени нахождения за рулем — важный и правильный шаг».