Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

В Петербурге в первом чтении принят региональный закон о такси, который существенно меняет правила игры для водителей. Он вводит единую расцветку и повышенные требования к экологическому классу машин. Кроме того, он ограничивает время пребывания водителя за рулем, что, впрочем, и так предполагается ранее принятым федеральным законом. Насколько нововведения повлияют на цену поездок и время поиска водителя? И станут ли поездки безопаснее? Редакция «Собака.ru» задала эти вопросы экспертам, а также представителям отрасли и водителям.
Петербургские парламентарии готовятся принять во втором чтении законопроект, серьезно меняющий правила работы для городских таксистов. Документ предусматривает создание единого реестра легковых такси, куда внесут информацию обо всех водителях, машинах и агрегаторах. Кроме того, будет запрещено предлагать услуги такси вне специально отведенных мест (это должно убрать с вокзалов, из аэропортов толпу водителей, предлагающих свои услуги туристам).
У автомобилей появится единый стиль, и ужесточатся экологические требования. Также будет контролироваться время пребывания водителя за рулем. Впрочем, это ограничение вводится не только на городском уровне, но и на федеральном.
Не больше 12 часов за рулем
Одно из главных изменений — с 1 сентября водители смогут находиться за рулем такси не более 12 часов в сутки. Ограничение вводится даже не городским законом, который только ожидает принятия, а постановлением правительства, опубликованным 2 июня. Более того, «нормальная продолжительность рабочего времени» для водителя «должна составлять не более 40 часов в календарную неделю».
Эта норма вызывала вопросы еще до своего принятия. «Работа на один агрегатор такси большого дохода не принесет, — приводила еще в апрельской статье слова одного из водителей «Российская газета». — Как правило, водители лавируют между заказами, "прыгают" от одной компании к другой в течение рабочего дня… Грубо говоря, ничто не мешает таксисту после рабочей смены переключиться за считанные минуты на другого агрегатора и обойти таким образом систему».
Даже после публикации постановления норма продолжает вызывать вопросы, рассказал «Собака.ru» зампред профсоюза «Таксист» Андрей Попков. «Ограничение, с одной стороны, хорошо, с другой — плохо, — полагает он. — До сих пор непонятно, кто будет контролировать этот процесс, кто будет отвечать, какие будут санкции за невыполнение режима труда и отдыха и кто будет в случае чего платить штрафы».
Между тем проблема усталости водителей действительно важна, считают эксперты. Как указывает Сергей Демидов, вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование», для такси несоблюдение водителем графика отдыха является одним из главных факторов, повышающих вероятность попасть в ДТП.
Именно поэтому директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина считает, что ограничение повысит безопасность поездок. «Деятельность по перевозке пассажиров в такси связана с высокими рисками и уровнем ответственности водителя, таксопарка и агрегатора по отношению к клиенту, — настаивает она. — Поэтому ограничение времени нахождения за рулем — важный и правильный шаг».
Единая расцветка и экологический класс
Более видимым для пассажиров будет изменение требований к автомобилям. Так, у петербургских такси с 1 сентября должен появиться единый стиль — белый цвет с желтой светоотражающей полосой. «Санкт-Петербург — один из ведущих туристических центров России, — считает Ляйля Синятуллина из НИУ ВШЭ. — Единый облик города важен и оправдан. Есть города, где символами давно стали желтые такси или кэбы. Сейчас и в России многие автомобили брендированы в одном стиле, это дает узнаваемость и создает единый подход. Поэтому такой шаг можно только поддерживать».
Однако эти эстетические соображения убеждают не всех. Единая расцветка вызвала споры даже среди депутатов. Вопросы возникли и у представителей отрасли, опрошенных редакцией. «Узнаваемые автомобили в потоке, безусловно, были бы полезны для гостей города, но вводить такую меру нужно не в ущерб бизнесу такси, — рассказала «Собака.ru» председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. — Здесь нужно либо начать субсидирование затрат бизнеса на приобретение или перекраску автомобилей в установленную цветовую гамму либо сделать период адаптации, когда экономическое состояние таксопарков будет расти. С учетом нового закона “О такси”, когда бизнесу необходимо будет перестраивать свою работу, если вводить много дополнительных требований со стороны региона, это может привести к обратному эффекту — потере интереса бизнеса работать легально».
Впрочем, отмечают в пресс-службе компании Ситимобил, фактически переходный период законом предусмотрен. «Автомобили с уже действующей лицензией не нуждаются в перекраске авто и могут продолжать работу до конца срока действия документа (он действителен 5 лет с момента получения)», — сообщили редакции в компании.
Еще одно изменение, касающееся автомобилей, коснется экологического класса. С 1 сентября 2023 года получить разрешение на коммерческую перевозку пассажиров смогут только легковушки с классом двигателя не ниже Евро-3, в следующем году это уже будет Евро-4, а с 1 сентября 2026 года присоединиться к петербургскому таксопарку не смогут машины с двигателем класса ниже Евро-5.
Меньше машин и дороже поездки?
Сразу после того, как стало известно о нововведениях, в СМИ появились предположения о том, что новые требования приведут к повышению цен на поездки. В некоторых публикациях говорится о росте стоимости до 50%.
Опрошенные редакцией эксперты разошлись в своих оценках. Так, Ирина Зарипова из Общественного Совета по развитию такси предположила, что нововведения, в том числе требования по расцветке, могут привести к снижению количества машин. «Введение требования к цвету такси, несомненно, ведет к снижению количества выдаваемых разрешений в регионе. Об этом говорит опыт других регионов. К примеру, Пермский край, где за полгода количество легальных такси сократилось вдвое», — напомнила эксперт, оговорившись, что она все же не ждет резких изменений на рынке перевозок непосредственно в сентябре.
Сходное предположение озвучил Андрей Попков из профсоюза «Таксист». Он уверен, что рынок будет меняться постепенно, после того как станет понятно, как именно будут работать нормы. «Меняться все [начнет] через пару месяцев, когда все осознают и начнут работать правоохранительные органы», — сказал он.
В пресс-службе Ситимобил предположили, что новые требования отпугнут многих водителей, для которых такси — лишь подработка. «Сейчас такси является источником дополнительного дохода для более чем 3 миллионов человек, — заявили в компании. — Скорее всего, они лишатся своего дополнительного заработка, так как не смогут следовать новой инициативе. Соответственно, количество автомобилей на линии сократится. Это в свою очередь приведет к повышению тарифов на такси».
В ответе редакции «Собака.ru»:
С учетом вероятного сокращения количества водителей, участвующих в перевозках, цены на такси неизбежно вырастут. Сейчас мы прогнозируем рост примерно на 30% и выше. Поэтому хоть водители и не будут работать более 12 часов, они сохранят свой заработок на прежнем уровне.
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