В Петербурге резко выросла стоимость поездки на такси

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс», в стране также заметили рост средней цены на поездки на такси: за лето увеличение стоимости составило 11% (средняя цена — 592 рубля), число поездок также выросло на 5%.

В Общественном совете по развитию такси связывают такой рост с притоком значительного числа туристов в Петербург в летнее время. Кроме этого, закон о такси также сказался на желании водителей работать в сфере перевозок.

«Закон, вступивший в силу год назад, был нацелен на легализацию деятельности самозанятых перевозчиков. Тем не менее ряд его норм создает барьеры, ограничивающие возможности. Например, ужесточение требований к водителям и введение дополнительных региональных требований, в том числе к цвету транспортных средств», — сообщила руководительница пресс–службы совета Екатерина Киселева.