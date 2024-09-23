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Транспорт

В Петербурге резко выросла стоимость поездки на такси

Средний чек поездки на такси к концу лета составляет 613 рублей. Это на 10% больше по сравнению с началом сезона. При этом и количество поездок подросло на 7%.

Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс», в стране также заметили рост средней цены на поездки на такси: за лето увеличение стоимости составило 11% (средняя цена — 592 рубля), число поездок также выросло на 5%.

В Общественном совете по развитию такси связывают такой рост с притоком значительного числа туристов в Петербург в летнее время. Кроме этого, закон о такси также сказался на желании водителей работать в сфере перевозок.

«Закон, вступивший в силу год назад, был нацелен на легализацию деятельности самозанятых перевозчиков. Тем не менее ряд его норм создает барьеры, ограничивающие возможности. Например, ужесточение требований к водителям и введение дополнительных региональных требований, в том числе к цвету транспортных средств», — сообщила руководительница пресс–службы совета Екатерина Киселева.

Единая расцветка машин и ограничение по длине смен: как изменится жизнь петербургских таксистов и ждать ли подъема цен?

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